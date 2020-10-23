Глава Минздрава Чехии нарушил собственные карантинные ограничения и будет уволен

Романа Примулу видели в ресторане, который должен был быть закрытым, и без маски.

Глава Минздрава Чехии нарушил собственные карантинные ограничения и будет уволен
Роман Примула
Фото: ptel.cz

Министр здравоохранения Чехии Роман Примула нарушил карантинные меры, введенные в стране по его инициативе. Вечером 22 октября журналисты издания Blesk сфотографировали политика выходящим из ресторана, который должен был быть закрытым. К тому же на нем нет медицинской маски.

Об этом пишет "Радио Прага".

14 октября для борьбы с эпидемией COVID-19 работа всех заведений общественного питания в стране была остановлена. Пищу можно продавать только через окно на вынос и только до 20:00.

Эпидемиолог по специальности, Примула известен как сторонник жестких карантинных мероприятий. Перед введением локдауна он сетовал, что жители страны не пересмотрели свое поведение и не ограничили контакты. В своем телеобращении глава Минздрава призвал граждан "неукоснительно придерживаться коронавирусных ограничений".

Издание Blesk сообщает, что Примула зашел в фешенебельный ресторан Rio's в пражском районе Вышеград около 22:00, а вышел из него около полуночи.

Вместе с министром в ресторане находились и другие люди, в том числе глава фракции ANO Ярослав Фалтинек и владелец Rio's Раймонд Шпунда. По свидетельству журналистов, масок на них также не было.

Фото: www.blesk.cz

Согласно правилам, введенным Минздравом Чехии, жители страны должны находиться в масках не только в помещениях, но и на улице, если приближаются к другим пешеходам на расстояние ближе двух метров, и внутри автомобиля, если водитель и пассажир не являются членами одной семьи .

Во время пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Роман Примула должен подать в отставку.

"Если он этого не сделает, я сниму его с должности", - сообщил глава правительства.

Поведение главы Минздрава также осудил министр внутренних дел, глава кризисного штаба Ян Гамачек.

"Правила распространяются на всех без исключения. Господин министр Примула и господин Фалтинек обязаны объяснить, почему они находились во время чрезвычайного положения в ресторане, который должен быть закрыт. Объяснить будет сложно, поскольку он безусловно является специалистом и главным автором стратегии по борьбе с ковидом, и, по моему мнению, не может оставаться министром здравоохранения", - подчеркнул глава МВД.

Напомним, 21 октября правительство Чехии вернуло жесткие карантинные ограничения и обязательный масочный режим. 20 октября в стране зарегистрировали 11 984 новых случая COVID-19, из них более 1500 - в Праге.

18 октября в столице Чехии открыли первый отель, который будет принимать только больных коронавирусом. С 5 октября в стране действует чрезвычайное положение.

В июне президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе, несмотря на карантин. Присутствовавший вместе с ним главный санитарный врач Виктор Ляшко позже утверждал, что они пришли с проверкой в преддверии смягчения карантинного режима. Президент заявил, что его его оштрафовали.

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