Сотрудников одесского СИЗО подозревают в присвоении 500 тыс. гривен, выделенных на ремонт

Правоохранители выявили факт растраты должностными лицами государственного учреждения "Одесский следственный изолятор" более 500 тыс. гривен бюджетных средств при выполнении строительных работ.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Установлено, что в актах приемки выполненных строительных работ по капитальному ремонту помещения пищеблока следственного изолятора была завышена стоимость материально-технических ресурсов и оборудования на сумму более 500 тыс. гривен.

По указанным фактам прокуратурой начато уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные ТУ ГБР в Николаеве.

Напомним, 22 апреля в Украине запустили экспериментальный проект создания платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы. Он продлится до 31 декабря 2021 года, а затем будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.