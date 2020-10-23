Дубинский и Притула обругали друг друга в прямом эфире

"Слуга народа" обозвал Притулу "тупым животным", а тот его - подонком.

Дубинский и Притула обругали друг друга в прямом эфире
Фото: Скріншот відео

Депутат Александр Дубинский, возглавивший избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от "Слуги народа", в прямом эфире поссорился с кандидатом в мэры Киева от "Голоса" Сергем Притулой.

Вечером 23 октября в ток-шоу "Право на власть" Дубинский спросил у Притулы, сколько в Киеве линий метро. Притула отказался отвечать на вопросы, так как считает Дубинского "абсолютным мерзавцем".

"Я позволю себе не отвечать на вопросы человека, которого считаю абсолютным мерзавцем. Человека, который создавал фейки во время Революции Достоинства, на которой гибли люди. Мне очень странно видеть этого подонка в студии", - сказал Притула.

"Слуга народа" в ответ на это обозвал оппонента "тупым животным".

"Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева - это обидно, потому что киевляне этого не заслужили. А вот когда такое тупое животное еще и позволяет себе кого-то оскорблять - это вдвойне странно. Потому что это смешно", - сказал Дубинский.

Далее политики начали говорить одновременно и повышать друг на друга голос. В итоге Притула спросил Дубинского, "позволил ли ему Коломойский говорить?", а Дубинский ответил: "Я вам не "тыкаю", хотя вы и животное".

"Еще не хватало, чтобы ты мне "тыкал"", - ответил Притула.

"Господин Сергей! Господин Александр, я вас очень прошу, вы опомнитесь. Это общенациональный канал", - сказала ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук.

Напомним, 11 августа Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева от партии "Голос". Он отметил, что хочет и может сделать Киев успешным, потому что с ним идет целая команда специалистов. Выборы мэра Киева пройдут 25 октября.

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