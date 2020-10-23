МВД подвело итоги избирательной кампании в Украине

24 октября избирательная кампания в местные органы власти подходит к концу, завтра в Украине - день тишины.

Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Сегодня я с позиции МВД хочу подвести итоги этого этапа избирательной кампании ... Вместе с Центральной избирательной комиссией и Гражданской сетью «ОПОРА» мы реагировали на все обращения, проверяли все сигналы. К сожалению, среди разоблаченных преступлений немало таких, которые имеют признаки уголовных преступлений", - сказал Аваков.

Он привел два примера таких преступлений.

В Одессе за попытку организовать избирательную "сетку" задержана группа лиц, в том числе глава избирательной комиссии. Во время следственных действий изъято почти $ 45 тыс., которые фигуранты, по данным следствия, планировали использовать для подкупа избирателей.

Еще одну "сетку" задокументировали полицейские Черниговщины. Во время обыска автомобиля руководителя одного из структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации правоохранители обнаружили списки избирателей по схеме "десятников" и 66 тыс. гривен. По предварительным подсчетам, сеть охватывала более 5000 человек.

Всего Нацполицией открыто более 500 уголовных производств по подкупу избирателей, препятствию осуществлению избирательного права, предоставлению ложных сведений в Государственный реестр избирателей. По каждому из них будет осуществлено расследование, и будет дана правовая оценка.

"Обращаюсь также к участникам избирательного процесса - от кандидатов до членов комиссий - не испортите себе жизнь наказанием за нарушение закона, оно того не стоит. Уважайте себя и уважайте закон! Сегодня, я рад, что могу сказать: в очередной раз - уже которую избирательную кампанию - полиция и все подразделения МВД демонстрируют равноудаленность от всех политических сил и руководствуются исключительно законом. Ни одна партия, ни один кандидат не получают никаких преференций, но каждый получает обеспечение и защиту своих прав", - подчеркнул глава МВД .

Он отметил, что правоохранители жестко настроены реагировать на нарушения.

"На дежурство выведено достаточно оперативных групп, наготове находятся все подразделения - от авиации до взрывотехников. Всего к обеспечению общественной безопасности и порядка во время местных выборов привлечено почти 140 тысяч сотрудников МВД . Прошу не провоцировать и не проверять систему МВД на прочность! У нас достаточно сил, средств, мотивации и решимости, чтобы обеспечить безупречный процесс местных выборов по всей стране!" - сообщил Аваков.

Напомним, один из кандидатов на пост главы ОТО в Киевской области поздравлял учителей конвертами с деньгами. За подкуп избирателей ему было сообщено о подозрении.