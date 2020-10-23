Кандидат в депутаты Киевсовета организовал "сетку" подкупа избирателей

Фото: https://www.npu.gov.ua/

Нацполиция разоблачила кандидата в депутаты Киевского городского совета и его помощника, которые организовали "сетку" подкупа избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, указанные лица предлагали гражданам вознаграждение в сумме 1000 гривень за один отданный голос за определенного кандидата на выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года. Распределение денег должно было быть по следующей схеме: 500 гривень до выборов и столько же после предоставления подтверждения о голосовании за определенного кандидата", говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева , кандидата в депутаты и его помощника разоблачили при получении средств для дальнейшего подкупа избирателей. У них изъяли списки граждан одного из районов столицы с указанием данных людей, которые намерены продать свои голоса за конкретного кандидата. Также у них нашли конверты с деньгами, черновые записи и другие вещественные доказательства.

"Решается вопрос о задержании злоумышленников в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении Нацполиции.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Фото: https://www.npu.gov.ua/

Фото: https://www.npu.gov.ua/

Напомним, ранее один из кандидатов на пост главы ОТГ в Киевской области поздравлял учителей конвертами с деньгами. За подкуп избирателей ему сообщено о подозрении.