Правозащитники заявили о более 50 убитых во время протестов в Нигерии

Власти признали некоторые жертвы, но занижают цифры, а армия отрицает обстрел протестующих.

Правозащитники заявили о более 50 убитых во время протестов в Нигерии
Фото: twitter/Babajide Sanwo-Olu

Правозащитники заявили, что в Нігерии во время протестов в результате открытия огня военными по митингующим погибли более 50 человек.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Amnesty International сообщает, что по крайней мере 56 протестующих погибли в столкновениях с силами безопасности во время многонедельных демонстраций в Нигерии против жестокости полиции. Во вторник погибли по меньшей мере 38 человек - 12 из них, когда силовики открыли огонь по безоружным митингующим у ворот Лекки в Лагосе", - говорится в сообщении.

Власти признали некоторые жертвы, но занижают цифры, а армия отрицает обстрел протестующих.

Тысячи нигерийцев недавно прошли маршем по улицам, требуя распустить полицейское подразделение под названием SARS из-за обвинений в пытках и убийствах граждан.

Напомним, позавчера в городе Лагос правоохранители открыли огонь по толпе протестующих, которые митинговали из-за жестокости полиции. По словам очевидцев, вооруженные люди открыли огонь по толпе лиц, нарушивших комендантский час в Лагосе. Комендантский час был введен за несколько часов до этого в ответ на массовые акции. По предварительным данным, погибли по меньшей мере семь человек.

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