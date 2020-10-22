СМИ нашли у Пальчевского роSSийский паспорт

Паспорт гражданина РоSSии Пальчевскому выдали 16 августа 2006 года в паспортно-визовом отделении Отдела внутренних дел по району Бибирево города Москвы.

СМИ нашли у Пальчевского роSSийский паспорт

В сети выложены копии документов, которые могут свидетельствовать о наличии у кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского роSSийского гражданства.

Об этом пише "Цензор.нет".

Исходя из обнародованных фото, паспорт гражданина РФ Пальчевскому выдали 16 августа 2006 года в паспортно-визовом отделении Отдела внутренних дел по району Бибирево города Москвы.

Фото: https://censor.net/

Еще один паспорт Пальчевского, но под другим серийным номером, признали недействительным 13 августа 2010-го. Его бизнесмен получил в 2004 году, но затем потерял.

Фото: https://censor.net/

При введении на сайте Федеральной налоговой службы РоSSии указанных серии и номера паспорта служба подтверждает наличие действительного индивидуального номера налогоплательщиков.

Проверка на сайте Главного управления РФ по вопросам миграции указывает на то, что документ с такими серией и номером является действительным.

Напомним, ранее Пальчевского подозревали в наличии двойного гражданства. Утверждалось, что, вступив в гражданство Украины, он не отказался от подданства РоSSийской Федерации.

В 2010 году группа нардепов от БЮТ направили в Кабмин депутатский запрос.

Тогдашний вице-премьер-министр Владимир Сивкович ответил депутатам, что 27 августа 2009 года решением Главного управления МВД в Киеве Пальчевский получил гражданство Украины, а в сентябре 2009 г. подал в установленном порядке декларацию об отказе от гражданства РФ. Вместе с тем автор ответа отметил, что, по роSSийским законам, такая декларация не прекращает гражданства РоSSии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирусНардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус
Убийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступленияУбийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступления
В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателейВ Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковидМинистр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
Умер скандальный роSSийский протоиерей Смирнов, который в мае заболел COVID-19Умер скандальный роSSийский протоиерей Смирнов, который в мае заболел COVID-19
Еврокомиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты за продажу "золотых паспортов"Еврокомиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты за продажу "золотых паспортов"
Украинский паспорт занял 11-е место среди влиятельных паспортов мира. Рейтинг Passport IndexУкраинский паспорт занял 11-е место среди влиятельных паспортов мира. Рейтинг Passport Index
СБУ разоблачила межрегиональную группу по подделке паспортов ЕвросоюзаСБУ разоблачила межрегиональную группу по подделке паспортов Евросоюза
В Киеве сотрудницу посольства США нашли без сознания, она умерла в больницеВ Киеве сотрудницу посольства США нашли без сознания, она умерла в больнице
РоSSийский офицер подорвался на мине на ДонбассеРоSSийский офицер подорвался на мине на Донбассе
Жителей Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов, - постпред Украины в ООНЖителей Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов, - постпред Украины в ООН
В Донецкой области в кабинете начальника патрульной полиции нашли патроны и гранатуВ Донецкой области в кабинете начальника патрульной полиции нашли патроны и гранату
В Польше нашли два "тайника Новака" с наличными на миллион долларовВ Польше нашли два "тайника Новака" с наличными на миллион долларов
В Виннице нашли самое большое захоронение воинов Украинской Галицкой Армии и УНРВ Виннице нашли самое большое захоронение воинов Украинской Галицкой Армии и УНР
Последние новости
Подгружаем последние новости