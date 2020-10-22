Паспорт гражданина РоSSии Пальчевскому выдали 16 августа 2006 года в паспортно-визовом отделении Отдела внутренних дел по району Бибирево города Москвы.

В сети выложены копии документов, которые могут свидетельствовать о наличии у кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского роSSийского гражданства.

Об этом пише "Цензор.нет".

Исходя из обнародованных фото, паспорт гражданина РФ Пальчевскому выдали 16 августа 2006 года в паспортно-визовом отделении Отдела внутренних дел по району Бибирево города Москвы.

Фото: https://censor.net/

Еще один паспорт Пальчевского, но под другим серийным номером, признали недействительным 13 августа 2010-го. Его бизнесмен получил в 2004 году, но затем потерял.

Фото: https://censor.net/

При введении на сайте Федеральной налоговой службы РоSSии указанных серии и номера паспорта служба подтверждает наличие действительного индивидуального номера налогоплательщиков.

Проверка на сайте Главного управления РФ по вопросам миграции указывает на то, что документ с такими серией и номером является действительным.

Напомним, ранее Пальчевского подозревали в наличии двойного гражданства. Утверждалось, что, вступив в гражданство Украины, он не отказался от подданства РоSSийской Федерации.

В 2010 году группа нардепов от БЮТ направили в Кабмин депутатский запрос.