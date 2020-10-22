СМИ нашли у Пальчевского роSSийский паспорт
Паспорт гражданина РоSSии Пальчевскому выдали 16 августа 2006 года в паспортно-визовом отделении Отдела внутренних дел по району Бибирево города Москвы.
В сети выложены копии документов, которые могут свидетельствовать о наличии у кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского роSSийского гражданства.
Об этом пише "Цензор.нет".
Исходя из обнародованных фото, паспорт гражданина РФ Пальчевскому выдали 16 августа 2006 года в паспортно-визовом отделении Отдела внутренних дел по району Бибирево города Москвы.
Еще один паспорт Пальчевского, но под другим серийным номером, признали недействительным 13 августа 2010-го. Его бизнесмен получил в 2004 году, но затем потерял.
При введении на сайте Федеральной налоговой службы РоSSии указанных серии и номера паспорта служба подтверждает наличие действительного индивидуального номера налогоплательщиков.
Проверка на сайте Главного управления РФ по вопросам миграции указывает на то, что документ с такими серией и номером является действительным.
Напомним, ранее Пальчевского подозревали в наличии двойного гражданства. Утверждалось, что, вступив в гражданство Украины, он не отказался от подданства РоSSийской Федерации.
В 2010 году группа нардепов от БЮТ направили в Кабмин депутатский запрос.
Тогдашний вице-премьер-министр Владимир Сивкович ответил депутатам, что 27 августа 2009 года решением Главного управления МВД в Киеве Пальчевский получил гражданство Украины, а в сентябре 2009 г. подал в установленном порядке декларацию об отказе от гражданства РФ. Вместе с тем автор ответа отметил, что, по роSSийским законам, такая декларация не прекращает гражданства РоSSии.