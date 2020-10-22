Шахов: власть манипулирует народом, запугивая людей пожилого возраста и заманивая на участки молодежь

"Если все так плохо с эпидемией, перенесите выборы на весну".

Шахов: власть манипулирует народом, запугивая людей пожилого возраста и заманивая на участки молодежь

Лидер партии «Наши край», кандидат в мэры Киева Сергей Шахов прокомментировал ситуацию с коронавирусом накануне местных выборов и рассказал, что думает о создании нового антиковидного штаба во главе с Зеленским.

«Этот так называемый «штаб по борьбе с коронавируса» правильнее назвать «штаб выборов». Здесь ключевое слово - выборы», - сказал Шахов в программе «Итоги дня с Вадимом Колодийчуком» на телеканале «Обозреватель ТВ».

«Если у нас все так плохо с эпидемией, то будьте честными с людьми и перенесите выборы. Например, на весну. Ведь на участках будет большое скопление людей, но нет денег, чтобы обеспечить элементарные средства защиты - маски, перчатки, антисептики и др. Сегодня власть, безусловно, идет на преступление. Она запугивает людей пожилого возраста, из группы риска. Но именно эти люди уважают закон, свои права и обязанности и всегда приходят голосовать. При этом своими пятью вопросами Зеленский вытягивает молодежь на избирательные участки, заманивая их марихуаной», - отметил Шахов.

По мнению Шахова, власть делит народ Украины на «своих» и «чужих» избирателей в попытке переломить тенденцию к падению рейтинга провластных партий. Такую ситуацию нардеп назвал очередной попыткой лишить украинцев их конституционных прав - "так, как это было сделано на Донбассе с отменой выборов в 18 ключевых общинах региона". "Только там произошла дискриминация украинцев по территориальному признаку, а сейчас происходит дискриминация по возрастному и социальному признакам", - считает Шахов.

«Кстати, «Наш край» делал свои опросы по всей стране, и еще недавно абсолютное большинство людей (особенно на востоке - около 80%) собирались прийти на местные выборы, чтобы изменить ситуацию. Но сейчас украинцев просто запугали - и желающих проголосовать уже гораздо меньше. Но я призываю людей надеть маски, перчатки, взять дезинфектор, прийти на выборы, чтобы не позволить власти манипулировать страной в корыстных целях», - заявил Шахов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирусНардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус
Убийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступленияУбийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступления
В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателейВ Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковидМинистр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский считает, что транш от МВФ задерживается из-за "отдельных людей, которые работают против государства"Зеленский считает, что транш от МВФ задерживается из-за "отдельных людей, которые работают против государства"
Кличко: киевские участки уже оснащены дезинфекторамиКличко: киевские участки уже оснащены дезинфекторами
Кабмин предлагает уменьшить разрешенное количество людей на массовых собранияхКабмин предлагает уменьшить разрешенное количество людей на массовых собраниях
КПВВ "Станица Луганская" из-за коронавируса временно прекращает пропуск людейКПВВ "Станица Луганская" из-за коронавируса временно прекращает пропуск людей
В пригороде Парижа около 40 вооруженных людей обстреляли полицейский участок фейерверками
"Частные лаборатории не начнут делать тесты для людей с улицы": Степанов пояснил постановление Кабмина о бесплатном тестировании"Частные лаборатории не начнут делать тесты для людей с улицы": Степанов пояснил постановление Кабмина о бесплатном тестировании
Южанина о пенсионной системе: власть должна поощрять людей платить налогиЮжанина о пенсионной системе: власть должна поощрять людей платить налоги
"Европейская солидарность" призвала власть использовать средства антиковидного фонда по назначению"Европейская солидарность" призвала власть использовать средства антиковидного фонда по назначению
Тимошенко: распродажа земли - неконституционна, это понимает даже власть, которая ее протягивалаТимошенко: распродажа земли - неконституционна, это понимает даже власть, которая ее протягивала
Оккупационная "власть" Крыма решила принудительно выкупать частные колодцы у жителейОккупационная "власть" Крыма решила принудительно выкупать частные колодцы у жителей
Последние новости
Подгружаем последние новости