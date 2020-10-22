Шахов: власть манипулирует народом, запугивая людей пожилого возраста и заманивая на участки молодежь

"Если все так плохо с эпидемией, перенесите выборы на весну".

Лидер партии «Наши край», кандидат в мэры Киева Сергей Шахов прокомментировал ситуацию с коронавирусом накануне местных выборов и рассказал, что думает о создании нового антиковидного штаба во главе с Зеленским.

«Этот так называемый «штаб по борьбе с коронавируса» правильнее назвать «штаб выборов». Здесь ключевое слово - выборы», - сказал Шахов в программе «Итоги дня с Вадимом Колодийчуком» на телеканале «Обозреватель ТВ».

«Если у нас все так плохо с эпидемией, то будьте честными с людьми и перенесите выборы. Например, на весну. Ведь на участках будет большое скопление людей, но нет денег, чтобы обеспечить элементарные средства защиты - маски, перчатки, антисептики и др. Сегодня власть, безусловно, идет на преступление. Она запугивает людей пожилого возраста, из группы риска. Но именно эти люди уважают закон, свои права и обязанности и всегда приходят голосовать. При этом своими пятью вопросами Зеленский вытягивает молодежь на избирательные участки, заманивая их марихуаной», - отметил Шахов.

По мнению Шахова, власть делит народ Украины на «своих» и «чужих» избирателей в попытке переломить тенденцию к падению рейтинга провластных партий. Такую ситуацию нардеп назвал очередной попыткой лишить украинцев их конституционных прав - "так, как это было сделано на Донбассе с отменой выборов в 18 ключевых общинах региона". "Только там произошла дискриминация украинцев по территориальному признаку, а сейчас происходит дискриминация по возрастному и социальному признакам", - считает Шахов.

«Кстати, «Наш край» делал свои опросы по всей стране, и еще недавно абсолютное большинство людей (особенно на востоке - около 80%) собирались прийти на местные выборы, чтобы изменить ситуацию. Но сейчас украинцев просто запугали - и желающих проголосовать уже гораздо меньше. Но я призываю людей надеть маски, перчатки, взять дезинфектор, прийти на выборы, чтобы не позволить власти манипулировать страной в корыстных целях», - заявил Шахов.