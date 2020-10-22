Кернес на выборах мэра Харькова набирает в 10 раз больше, чем его ближайший конкурент

"Если брать чисто арифметически, ситуация идентична прошлогоднему электоральному цунами Зеленского и его "Слуги народа".

Геннадий Кернес уверенно побеждает на выборах городского головы Харькова, которые состоятся 25 октября. При этом рейтинг его ближайшего конкурента - в 10 раз меньше, чем у действующего мэра.

Об этом свидетельствуют результаты исследования электорального и социального пространства города Харькова, проведенного с 5 по 11 октября по заказу Института "Диалог". Было опрошено 1600 харьковчан, метод сбора социнформации - face-to-face по месту жительства респондентов.

Ближайший конкурент Александр Фельдман, кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", набирает 6,3%. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер от "Слуги народа" - 4,6%.

Исследование также показывает, что политсила "Блока Кернеса - Успешный Харьков!" способна создать свое монобольшинство в Харьковском городском совете с рейтингом 48,5%.

На выборах в Харьковский областной совет также лидирует Блок Кернеса с 46,1% голосов избирателей. Далее идут "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,3%), Блок Светличной "Разом!" (9,2%), "Слуга народа" (6,9%).

"Если брать чисто арифметически, без привязки к персоналиям, то ситуация идентична прошлогоднему электоральному цунами Зеленского и его "Слуги народа", - пишет в блоге на сайте "Лига" директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

Респонденты исследования продемонстрировали высокий уровень готовности прийти 25 октября на избирательные участки. 74% опрошенных ответили, что обязательно придут на выборы. Еще 17% - скорее всего придут.

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