Зеленский считает, что транш от МВФ задерживается из-за "отдельных людей, которые работают против государства"

"Я не хочу перед выборами называть их фамилии".

Президент Владимир Зеленский заявляет о выполнении Украиной всех требований Международного валютного фонда и объясняет задержку транша "противодействием отдельных людей".

Об этом он заявил в интервью четырем украинским телеканалам, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть требования МВФ . Я считаю, что мы сделали все. Это мое личное мнение. Но я считаю, и это правда, что как внутри страны, так и вне ее, есть люди, которые работают против государства. И они, поверьте мне, лоббируют свои интересы, свою заинтересованность, чтобы стабильности в Украине не было", - сказал президент.

Зеленский не назвал фамилий, но отметил, что эти люди "сегодня присутствуют в политике".

"Я не хочу перед выборами называть их фамилии. Я понимаю, что они делают, и какие средства они украли у государства и сейчас их тратят на лоббизм на Западе", - сказал Зеленский.

Напомним, МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 - с завершением этих просмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября - в следующем. Размеры второго и третьего транша - по $700 млн, третьего - $560 млн и четвертого - $980 млн.

Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины. В частности, успешный первый пересмотр программы stand-by позволит получить уже одобренные $350 млн от Всемирного банка и 600 млн евро от ЕС .

10 сентября представитель МВФ не смог назвать возможную дату миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделения ее второго транша.