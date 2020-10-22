Зеленский не исключает ротаций в Кабмине: "самые слабые уйдут"

"Мы в ближайшее время посмотрим на результат вместе с премьером".

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Кабинете министров могут заменить некоторых министров.

Об этом он рассказал в интервью четырем украинским телеканалам, передает

"Укринформ".

"Мы в ближайшее время посмотрим на результат вместе с премьером. Есть оценивающий формат работы тех или иных министров, и действительно, кого-то может не быть, самые слабые уйдут", - ответил Зеленский на вопрос, правда ли, что скоро могут произойти кадровые изменения в правительстве.

При этом фамилии министров, которых могут отправить в отставку, Зеленский не назвал. Он отметил, что, если бы указал конкретные имена, то это было бы "не президентством, а политиканством".

Напомним, 20 октября в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Инициаторами законопроекта выступили 16 нардепов от партий "Батькивщина", "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". В статусе документа указано, что он передан на рассмотрение комитета. По мнению народных депутатов, за время пребывания Петрашко на посту основные показатели экономики ухудшились. Также отмечается, что "период пребывания нынешнего министра во главе министерства отличился катастрофически низкими темпами создания новых рабочих мест и ростом в Украине безработицы".

1 сентября первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук заявил, что министр экономики Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку. Стефанчук отметил, что кадровые выводы будут делать после того, как Кабмин предложит парламенту проект государственного бюджета на 2021 год.

19 октября спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что проект бюджета на 2021 год не готов к рассмотрению на заседании во вторник, поэтому Рада рассмотрит его 3 ноября.