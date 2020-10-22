ЕС и Великобритания приняли санкции против РоSSии за кибератаки на Бундестаг и ОЗХО

Индивидуальные санкции подразумевают замораживание банковских активов и запрет на поездки в ЕС.

ЕС и Великобритания приняли санкции против РоSSии за кибератаки на Бундестаг и ОЗХО
Фото: Вести Экономика

Совет Европейского Союза принял санкции против двух физических лиц и специального центра ГРУ РоSSии за кибератаки на Федеральный парламент Германии и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Соответствующее постановление опубликовано в Официальном журнале ЕС, передает "Интерфакс-Украина".

Под санкции попали Дмитрий Бадин из 85-го Главного центра специальных операций Главного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ и начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ вице-адмирал Игорь Костюков. Санкции введены также против 85-го Главного центра специальных операций ГУ Генштаба ВС РФ.

Бадин, как сообщается в приложении к постановлению Совета ЕС, входил в состав группы сотрудников роSSийской военной разведки, которая осуществила кибератаки на Бундестаг в апреле и мае 2015 года.

"Эта кибератака была нацелена на парламентскую информационную систему и нарушила его работу на несколько дней. Был похищен значительный объем данных, пострадали аккаунты электронной почты нескольких парламентариев, а также канцлера Ангелы Меркель", - говорится в сообщении

Костюкова как руководителю обвиняют в кибератаках "со значительными последствиями, которые представляют внешнюю угрозу для стран ЕС". В публикации по Костюкову также указывается на кибератаки против парламента Германии в апреле и мае 2015 года. Кроме того, отмечается "попытка кибератаки, направленной на взлом сети Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Нидерландах в апреле 2018".

Великобритания также поддержала санкции против двух физических лиц и специального центра ГРУ.

Индивидуальные санкции подразумевают замораживание банковских активов и запрет на поездки в ЕС. Постановление вступает в силу в день публикации, 22 октября.

Напомним, Министерство юстиции США

выдвинуло обвинение против шестерых действующих и бывших роSSийских офицеров, стоящих за кибератаками на энергосистемы Украины, компании США и кандидатов на президентских выборах 2017 года во Франции. Подсудимые, которые, как утверждается, являются офицерами роSSийского ГРУ, обвиняются во взломах, направленных, по словам прокуратуры, на продвижение геополитических интересов Кремля и месть его потенциальным врагам.

Украина заявила, что полностью доверяет обнародованным Министерством юстиции США результатам расследования и просит мировое сообщество усилить давление на РоSSию за киберпреступления.

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