Зеленский: если генпрокурор не покажет "нормальных серьезных результатов борьбы с коррупцией", я могу повлиять

Президент отметил, что может предложить другую кандидатуру на эту должность.

?Зеленский: если генпрокурор не покажет "нормальных серьезных результатов борьбы с коррупцией", я могу повлиять
Фото: офис президента

Президент Владимир Зеленский отметил, что, если генеральный прокурор Ирина Венедиктова не будет показывать "нормальные серьезные результаты борьбы с коррупцией", то он может предложить другую кандидатуру на эту должность.

Об этом он заявил в интервью четырем украинским телеканалам, передает "Интерфакс-Украина".

"Если генеральный прокурор не будет показывать результаты, я могу повлиять, и предложить другую кандидатуру", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что "до Нового года мы договорились показать серьезные результаты".

Кого именно он предложит на должность генпрокурора, Зеленский не сказал.

Напомним, 16 октября Венедиктова утвердила Cтратегию развития прокуратуры на 2021-2023 годы. Документ презентовали с участием заместителей генпрокурора, экспертов и представителей международных организаций. Стратегию должны также представить в Верховной Раде.

Перед этим Зеленский заявил, что Венедиктова уйдет с должности, если до конца года "не покажет своего результата". По словам президента, именно из-за отсутствия шагов в привлечении к ответственности коррупционеров был уволен Руслан Рябошапка, назначенный генпрокурором в июне 2019 года.

21 октября Венедиктова провела встречу с представителями Совета Европы и представила им Стратегию развития прокуратуры на три года, а также проинформировала их о ходе аттестации прокуроров. Генпрокурор обратила внимание на ряд проблемных вопросов. По ее словам, гарантия независимости прокуроров оказалась под угрозой "в связи с дискриминационными положениями относительно оплаты труда.

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