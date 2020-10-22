Тимошенко: Украина должна отказаться от внешних заимствований

В следующем году планируется позаимствовать 702 млрд грн.

Тимошенко: Украина должна отказаться от внешних заимствований
Фото: ba.org.ua

Во внесенном проекте бюджета на 2021 год планируется позаимствовать 702 миллиарда гривень. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время пресс-конференции в Хмельницком. По ее словам, сегодня в доходах бюджета - две трети заимствований и только одна треть доходов от налогов по экономике.

"Это - ловушка, из которой страну надо выводить как можно быстрее", - считает Тимошенко.

"Государственный аудит НАК «Нафтогаз» установил, что из Украины выведено 225 миллиардов гривень. Но если мы вернем эти деньги, если мы из всех государственных монополий заберем прибыль так, как раньше забирали, если мы закроем колоссальную контрабанду, которая идет через границу Украины , то мы сможем наполнять бюджет страны средствами. Просто надо прекратить прикрывать коррупционеров и направить ресурсы страны на службу государству", - отметила глава «Батькивщины».

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