Тимошенко: Украина должна отказаться от внешних заимствований

Во внесенном проекте бюджета на 2021 год планируется позаимствовать 702 миллиарда гривень. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время пресс-конференции в Хмельницком. По ее словам, сегодня в доходах бюджета - две трети заимствований и только одна треть доходов от налогов по экономике.

"Это - ловушка, из которой страну надо выводить как можно быстрее", - считает Тимошенко.