Каждая пятая больница первой волны критически заполнена больными ковид, - КSE

К концу года в стране могут умереть до 20 тыс. пациентов.

По состоянию на 18 октября в 54 больницах первой волны реанимационные койки, отведенные для больных COVID-19, заполнены на 100%.

Таковы результаты моделирования Киевской школы экономики, представленные в презентации "Анализ текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19".

Отмечается, что Украина все еще на пути к худшему сценарию распространения COVID-19. В Европе за прошедшую неделю (15-22 октября) распространение коронавируса также ускорилось - 11 стран ввели карантинные ограничения. В Украине динамика увеличения количества случаев замедлилась. Но говорить о том, что ситуация стабилизировалась, находится под контролем, рано. По четырем основным показателям Украина - среди пяти стран Европы с наиболее сложным положением.

По состоянию на 22 октября, самую значительную вспышку COVID-19 зафиксировали в семи областях: Харьковской, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Луганской, Житомирской, а также Кировоградской.

При этом, по мнению аналитиков, Украина делает недостаточно тестов для контроля вспышек, ведь система тестирования очень перегружена.

"В последние 10 дней до 30 тыс. образцов ПЦР-тестов в сутки ежедневно находятся «в очереди» в лабораториях, которые не успевают их обработать. Количество тестов «в очереди» сравнялось с суточным количеством обработанных образцов. В отдельных областях количество тестов «в очереди» превышает количество обработанных за день. Например, вдвое в Харьковской области, втрое - в Сумской области, и Донецкая область - рекордсмен, там «очередь» из тестов на обработку превышает количество обработанных тестов больше чем в 4 раза", - пояснили в КSE.

Если бы лаборатории справлялись с нагрузкой, дополнительно могли бы быть выявлены до 6400 положительных случаев COVID-19.

Согласно моделированию KSE, введенные правительством зонирование и карантин от 13 октября 2020 года не изменили предыдущие прогнозы смертности от COVID-19. К концу года в стране могут умереть до 20 тыс. пациентов.

"Изменение индикаторов для определения карантинных зон в Украине только отсрочило активную вспышку на две недели. То есть теперь наибольшее количество больных COVID-19 мы ожидаем в первой декаде ноября. Даже если текущие «красные» зоны будут введены во всех областях - заболеваемость продолжит расти. Действующую систему карантинных зон и правил их внедрения следует пересмотреть", - прогнозирует старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики, руководитель ключевых проектов Юрий Ганиченко.

Эксперты отмечают, что украинская система карантина реагирует на последствия распространения COVID-19, а не предотвращает вспышки. При этом ограничения "красных" зон вводят выборочно.

Граждане, со своей стороны, недостаточно соблюдают карантин. Согласно исследованиям, украинцы боятся потерять доход и волнуются за качество образования детей условиях карантина больше, чем заразиться коронавирусом.

KSE призывает ввести проактивные индикаторы для введения карантинных зон, в частности - показатель скорости роста новых случаев. Это позволит вводить ограничения на опережение и даст больший эффект сдерживания вспышек. Также предлагается отказаться от практики выборочных ограничений - в каждой зоне нужно вводить комплекс карантинных мероприятий. Ограничения следует вводить автоматически, на основе эпидемических показателей, и отказаться от практики согласования их с представителями местной власти.

Напомним, в Украине на протяжении 21 октября обнаружили еще 7053 случая коронавирусной болезни. Это рекордный показатель за сутки.

По данным Минздрава, сейчас в медицинских учреждениях, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом, находятся 22 977 человек. Глава Минздрава Максим Степанов озвучил план действий согласно разным уровням опасности коронавируса для медицинской системы. По худшему из сценариев, если ежедневное количество новых инфицированных будет около 20 000, врачам придется выбирать, кому оказывать помощь.