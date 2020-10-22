Минфин: у МВФ есть вопросы к решению Конституционного суда по поводу НАБУ

Ранее были определенные беспокойства по поводу отставки главы НБУ, но сейчас "уже все нормально".

Минфин: у МВФ есть вопросы к решению Конституционного суда по поводу НАБУ
Фото: LB.ua

Заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук отметил, что у Международного валютного фонда нет претензий к тому, как Украина выполняет договоренности относительно структурных маяков действующего соглашения stand-by.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое Время".

По его словам, ранее были определенные беспокойства по поводу отставки главы Нацбанка Якова Смолия. Но сейчас, по его словам, "уже все нормально".

"Есть новый глава Нацбанка, мы видим, что система работает стабильно, все нормально, никаких изменений в банковском секторе от смены персоналий не произошло. То есть новый менеджмент НБУ придерживается определенного курса, независимый Нацбанк работает как работал, соответственно", - пояснил Драганчук.

Заместитель министра отметил, что у МВФ есть вопрос к решению Конституционного суда по поводу НАБУ. "Это решение предусматривает изменения в закон о НАБУ, которые нужно внести и принять. И, МВФ, конечно, наблюдает за этим процессом", - сказал Драганчук.

По его словам, никаких препятствий для того, чтобы Украина получить транш в этом году, пока, нет.

"Происходит рабочий процесс", - резюмировал Драганчук.

Напомним, 16 сентября Большая палата Конституционного Суда Украины признала неконституционными отдельные положения закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014 года. Решение касается норм о наделении президента Украины полномочиями образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора Бюро и т.п.

Перед этим, 28 августа, КСУ признал неконституционным Указ президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко подписанием указа о назначении Сытника в 2015 году превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет Министров.

Национальный банк Украины подчеркивает важность продолжения сотрудничества с МВФ, которое является базовой предпосылкой для полноценного финансирования дефицита государственного бюджета.

21 октября правительство создало межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с МВФ.

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