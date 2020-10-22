Папа Римский Франциск поддержал однополые браки

Папа Римский Франциск не перестает сотрясать ханжеские устои общества, которые держатся на многовековых догмах. В частности, понтифик изменил свое прежнее резко негативное отношение к однополым бракам на признание возможности таких гражданских союзов в обществе.

Папа Римский Франциск поддержал однополые браки: “Они - дети божьи“

Он высказался в поддержку однополых союзов, правда, только гражданских, а не церковных. И все же теперь он не считает их чем-то непозволительным. Такая поддержка впервые прозвучала из уст папы в его интервью, которое он дал для полнометражного документального фильма "Франческо", премьерный показ которого состоялся вчера, 21 октября, на Римском кинофестивале, пишет eurointegration, ссылаясь на bloomberg.

Папа Римский Франциск поддержал однополые браки: “Они - дети божьи“

Такая мысль прозвучала в контексте мировых проблем, которые наиболее волнуют понтифика: нищеты, массовой миграции, расового неравенства, экологических проблем, материального неравенства и дискриминации людей по тем или иным признакам.

"Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они дети Божьи. Нам нужен закон о гражданском союзе, чтобы они были защищены законом", - заявил папа.

Такую мысль он высказывал и прежде, когда еще был архипескопом в Буэнос-Айресе. Однако в сане папы он впервые высказался в защиту людей нетрадиционной ориентации.

Говорят, что в фильме также есть сцена, в которой папа звонит однополой паре, воспитывающей троих детей. Родители не решались приводить малышей в храм, боясь порицания церкви. Понтифик предложил им взять детей в церковь, несмотря на возможное осуждение и косые взгляды.

Напомним, не так давно в беседе с молодыми верующими во Франции папа Франциск назвал секс божьим даром. При этом осудил индустрию порнографии, как такую, что не имеет ничего общего с любовью и сексом, приносящим не только плотское, но и духовное удовольствие.


: Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирусНардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус
Убийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступленияУбийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступления
В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателейВ Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковидМинистр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
Папа Римский впервые выступил в маске на публичном мероприятииПапа Римский впервые выступил в маске на публичном мероприятии
Кличко поддержал идею волонтеров о сборе средств на маски для избирателейКличко поддержал идею волонтеров о сборе средств на маски для избирателей
Правительство поддержало передачу местным органам власти права на установление тарифов от НКРЭКУ, - ЧернышевПравительство поддержало передачу местным органам власти права на установление тарифов от НКРЭКУ, - Чернышев
Впервые за 206 лет Папа Римский подписал энциклику за пределами ВатиканаВпервые за 206 лет Папа Римский подписал энциклику за пределами Ватикана
Кабмин поддержал законопроекты о введении в Украине классического суда присяжныхКабмин поддержал законопроекты о введении в Украине классического суда присяжных
Почти 70% граждан Италии на референдуме поддержали сокращение парламента на третьПочти 70% граждан Италии на референдуме поддержали сокращение парламента на треть
Сейм Латвии поддержал запрет георгиевской лентыСейм Латвии поддержал запрет георгиевской ленты
Рада поддержала переход общин на прямые межбюджетные отношения с государствомРада поддержала переход общин на прямые межбюджетные отношения с государством
Рада поддержала налоговые льготы для сферы культуры, туризма и креативных индустрийРада поддержала налоговые льготы для сферы культуры, туризма и креативных индустрий
Рада поддержала законопроект Зеленского об увеличении штрафов за уклонение от мобилизацииРада поддержала законопроект Зеленского об увеличении штрафов за уклонение от мобилизации
Последние новости
Подгружаем последние новости