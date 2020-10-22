Папа Римский Франциск поддержал однополые браки

Папа Римский Франциск не перестает сотрясать ханжеские устои общества, которые держатся на многовековых догмах. В частности, понтифик изменил свое прежнее резко негативное отношение к однополым бракам на признание возможности таких гражданских союзов в обществе.

Он высказался в поддержку однополых союзов, правда, только гражданских, а не церковных. И все же теперь он не считает их чем-то непозволительным. Такая поддержка впервые прозвучала из уст папы в его интервью, которое он дал для полнометражного документального фильма "Франческо", премьерный показ которого состоялся вчера, 21 октября, на Римском кинофестивале, пишет eurointegration, ссылаясь на bloomberg.

Такая мысль прозвучала в контексте мировых проблем, которые наиболее волнуют понтифика: нищеты, массовой миграции, расового неравенства, экологических проблем, материального неравенства и дискриминации людей по тем или иным признакам.

"Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они дети Божьи. Нам нужен закон о гражданском союзе, чтобы они были защищены законом", - заявил папа.

Такую мысль он высказывал и прежде, когда еще был архипескопом в Буэнос-Айресе. Однако в сане папы он впервые высказался в защиту людей нетрадиционной ориентации.

Говорят, что в фильме также есть сцена, в которой папа звонит однополой паре, воспитывающей троих детей. Родители не решались приводить малышей в храм, боясь порицания церкви. Понтифик предложил им взять детей в церковь, несмотря на возможное осуждение и косые взгляды.

Напомним, не так давно в беседе с молодыми верующими во Франции папа Франциск назвал секс божьим даром. При этом осудил индустрию порнографии, как такую, что не имеет ничего общего с любовью и сексом, приносящим не только плотское, но и духовное удовольствие.