Порошенко назвал депутатов ОПЗЖ недругами Украины

"На их же каналах вы можете видеть, как они ползают перед Путиным, руку ему целуют".

Порошенко назвал депутатов ОПЗЖ недругами Украины
Фото: qha.com.ua

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что пророSSийские силы вынашивают реваншистские намерения и планируют зайти в местные советы в южных и восточных областях на местных выборах. Об этом он заявил во время визита на Хортицу в Запорожье.

«Возможно, не все избиратели понимают - не хочу обидеть простых людей, но верхушка Оппоплатформы - это недруги Украины, это пятая роSSийская колонна. И на их же каналах вы можете видеть, как они ползают перед Путиным, руку ему целуют - у злейшего врага Украины», - замечает Порошенко.

При этом он отметил, что «Слуга народу» уже заявила о возможности формирования коалиции с ОПЗЖ на востоке.

Опросы общественного мнения четко демонстрирует, что «Европейская Солидарность» станет практически единственной политической силой, которая гарантированно проходит в Запорожский областной и городской советы - отметил лидер партии.

«Вы думаете, что не будете голосовать за них, а на самом деле ваш голос пойдет ОПЗЖ или «Слуге». Мы являемся ядром, вокруг которого объединяются проевропейские патриотические силы во всех областях востока и юга Украины. Так есть в Харькове, в Одессе, так и в Запорожье - здесь наша мощная, сильная проукраинская команда», - отметил экс-президент.

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