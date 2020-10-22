Мужчина по фамилии Шарий просит суд запретить "Партию Шария"

В Окружной административный суд города Киева поступил иск о признании противоправной бездеятельность Министерства юстиции в отношении непринятия решения об обращении в суд с иском о запрете деятельности политической партии "Партия Шария".

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Истцом указан Виктор Шарий, ответчиком - Министерство юстиции Украины.

Среди других требований иска - обязать Минюст обратиться в суд с иском о запрете указанной партии.

Истец отмечает, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии и считает, что использование его фамилии в названии партии "не должно происходить без его согласия".

Сейчас решается вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, Анатолий Шарий - бывший журналист, бежавший из Украины в 2012 году и получивший политическое убежище в Литве. Впоследствии начал вести политический блог на YouTube с пророSSийской риторикой. По данным партнера Youtube - сервиса Tubular, по итогам весны около 40% YouTube-аудитории Шария - из РоSSии.

Летом 2019 год Шарий объявил о создании политической партии, назвав ее "Партия Шария", и об участии в выборах в ВР. Центральная избирательная комиссия сначала зарегистрировала Шария кандидатом в депутаты, однако затем отменила регистрацию, поскольку он не проживает в Украине с 2012 года. В 2012 году он утверждал литовской власти, что преследуется со стороны пророSSийского режима президента Виктора Януковича. Якобы он проводил расследование об участии госучреждений в наркобизнесе, потому против него сфальсифицировали дела. В феврале 2015 года в Департаменте миграции Литвы заявили, что Шария могут лишить политического убежища в этой стране, поскольку после победы Майдана Янукович сбежал в РоSSию.

В 2017 году сотрудники Службы безопасности провели воспитательную беседу с помощницей Шария, которая за гонорары снимала сюжеты для дискредитации Украины.

В июне этого года в Харькове избили представителя "Партии Шария", который, по словам самого блогера, "собирался вести колонну на Киев ". Ранее, в январе, в Херсоне неизвестные сожгли офис партии.

Сейчас сторонники беглого блогера готовятся к местным выборам, которые состоятся 25 октября.