Зеленский считает, что свободная экономическая зона принесет на Донбасс большие деньги

Президент также отметил, что многие другие - мирные и безопасные - области Украины также нуждаются в инвестициях.

Президент Владимир Зеленский уверен, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

Об этом он рассказал в интервью четырем украинским телеканалам.

"У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что уже сегодня на Донбассе реализуют важные инфраструктурные проекты. Но главный вопрос, который беспокоит потенциальных инвесторов, касается ситуации с безопасностью.

"Режим «тишины» работает. И там сегодня уже большая территория безопасна", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что идея создания свободной экономической зоны на Донбассе обсуждалась с инвесторами во время бизнес-форума в Мариуполе в прошлом году. По его словам, бизнесу необходимо дать сигнал, что инвестиции в Украину, в частности в Донецкую и Луганскую области, безопасны.

Вместе с тем президент подчеркнул, что возможность введения свободной экономической зоны не касается временно оккупированных территорий.

"Ввести свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно. Никто не будет этого делать. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска", - пояснил президент.

Он также добавил, что многие другие - мирные и безопасные - области Украины нуждаются в инвестициях.

Напомним, вопрос о СЭЗ на Донбассе является одним из пяти в списке опроса Зеленского в день местных выборов 25 октября. В Офисе президента объяснили, что создание на неоккупированной части Донбасса специальных экономических условий повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции.

Согласно результатам опроса КМИС, 45% украинцев не поддерживают создание СЭЗ на Донбассе, а 32% респондентов сообщили, что они не могут ответить на вопрос о том, что означает «свободная экономическая зона».