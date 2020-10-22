25 октября на "Украина 24" состоится марафон "Ночь выборов с Савиком Шустером"

Сразу после закрытия избирательных участков телеканал объявит результаты своих экзит-полов.

25 октября на "Украина 24" состоится марафон "Ночь выборов с Савиком Шустером"
Савик Шустер
Фото: kanalukraina.tv

В день проведения местных выборов 25 октября, в 19:30 на телеканале "Украина-24" в прямом эфире выйдет спецпроект "Ночь выборов с Савиком Шустером".

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сразу после закрытия избирательных участков в 20:00, Савик Шустер объявит результаты собственных экзит-полов (face to face) в 12 городах: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев, Винница , Черкассы.

Экзит-полы будут проведены в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина-24". Для определения явки будут использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

"Социологи, проводящие опросы, работают с Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросят от 40 тыс. До 60 тыс. украинцев по всей стране. Более 1500 интервьюеров будут работать на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра будут в течение дня принимать данные от социологов. Таким образом, зрители телеканала первыми в стране, ровно в 20:00, узнают результаты местных выборов. Мы назовем имена победителей мэров, города, где будет проходить второй тур и партии, которые преодолеют 5-процентный барьер", - говорится в сообщении.

Предельная ошибка выборки ожидается на уровне 1,6%, с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Напомним, в это воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы.

Кроме обычных экзит-полов, в день выборов президент Владимир Зеленский также анонсировал проведение всеукраинского опроса. Он отметил, что это будут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что раньше у нас никогда не спрашивали". Первый вопрос Зеленский озвучил 14 октября, затем в Офисе президента назвали все пять. Также в ОП отметили, что анонсированный опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

Ранее в Комитете избирателей Украины отметили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирусНардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус
В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателейВ Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковидМинистр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид
Убийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступленияУбийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступления
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко: все службы отрабатывали действия для обеспечения честных и безопасных выборовКличко: все службы отрабатывали действия для обеспечения честных и безопасных выборов
После выборов в Раде возможна новая коалиция "Слуги народа" и группы "За будущее"После выборов в Раде возможна новая коалиция "Слуги народа" и группы "За будущее"
"Слуга народа" готова к "ситуативным союзам" на местах после выборов"Слуга народа" готова к "ситуативным союзам" на местах после выборов
Порошенко считает проведение опроса в день выборов незаконной агитациейПорошенко считает проведение опроса в день выборов незаконной агитацией
Луценко: перенос второго тура выборов обернется хаосом на местахЛуценко: перенос второго тура выборов обернется хаосом на местах
С 21 октября МВД переходит на усиленный режим работыС 21 октября МВД переходит на усиленный режим работы
"Слуги народа" хотят отменить второй тур местных выборов в Украине"Слуги народа" хотят отменить второй тур местных выборов в Украине
ЦИК: подсчет голосов избирателей 25 октября будет длительнымЦИК: подсчет голосов избирателей 25 октября будет длительным
НСЖУ призвал не выдавать журналистские удостоверения посторонним лицам во время выборовНСЖУ призвал не выдавать журналистские удостоверения посторонним лицам во время выборов
Рассматривать госбюджет-2021 будут после выборов — РазумковРассматривать госбюджет-2021 будут после выборов — Разумков
Последние новости
Подгружаем последние новости