25 октября на "Украина 24" состоится марафон "Ночь выборов с Савиком Шустером"

В день проведения местных выборов 25 октября, в 19:30 на телеканале "Украина-24" в прямом эфире выйдет спецпроект "Ночь выборов с Савиком Шустером".

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сразу после закрытия избирательных участков в 20:00, Савик Шустер объявит результаты собственных экзит-полов (face to face) в 12 городах: Киев , Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев, Винница , Черкассы.

Экзит-полы будут проведены в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина-24". Для определения явки будут использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

"Социологи, проводящие опросы, работают с Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросят от 40 тыс. До 60 тыс. украинцев по всей стране. Более 1500 интервьюеров будут работать на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра будут в течение дня принимать данные от социологов. Таким образом, зрители телеканала первыми в стране, ровно в 20:00, узнают результаты местных выборов. Мы назовем имена победителей мэров, города, где будет проходить второй тур и партии, которые преодолеют 5-процентный барьер", - говорится в сообщении.

Предельная ошибка выборки ожидается на уровне 1,6%, с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Напомним, в это воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы.

Кроме обычных экзит-полов, в день выборов президент Владимир Зеленский также анонсировал проведение всеукраинского опроса. Он отметил, что это будут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что раньше у нас никогда не спрашивали". Первый вопрос Зеленский озвучил 14 октября, затем в Офисе президента назвали все пять. Также в ОП отметили, что анонсированный опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

Ранее в Комитете избирателей Украины отметили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом.