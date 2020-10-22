Инвесторы банка “Аркада” перекрыли столичный Крещатик (фото)
Сегодня, 22 октября, инвесторы жилых комплексов банка “Аркада”: "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на Озерах"перекрыли Крещатик. Они проводят митинги возле Офиса президента на улице Банковой и возле здания КГГА на Крещатике.
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Сообщается, что участники акции хотят добиться от президента Украины принять меры для восстановления и завершения строительства домов ЖК без доплат со стороны инвесторов.
Кроме того, митингующие просят мэра Киева Виталия Кличко и КГГА принять необходимые действия для возобновления строительства, среди которых:публичное объявление результатов аудита, проведенного “Киевгорстроем”; публичное назначение и объявление нового управляющего ФФС и застройщика; публичное определение и объявления источников финансирования строительства всех трех жилых комплексов.
Среди требований митингующих также принятие решение о добровольной компенсации из бюджета города расходов ФФС на социнфраструктуру в размере 1,4 млрд. гривен и передача земельного участка в 176 га на Осокорках-Центральных новому застройщику.
“Обязать нового застройщика прибыль из проекта застройки этого земельного участка использовать в качестве основного источника финансирования строительства всех ЖК и гарантии завершения строительства трех ЖК без доплат со стороны инвесторов”, – сказано в сообщении.
Участники акции намерены блокировать движение на Крещатике до 20:00 22 октября.
Напомним, 24 сентября Национальный банк принял решение отозвать лицензию и ликвидировать банк "Аркада". Такое решение было принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
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