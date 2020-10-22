Инвесторы банка “Аркада” перекрыли столичный Крещатик (фото)

Сегодня, 22 октября, инвесторы жилых комплексов банка “Аркада”: "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на Озерах"перекрыли Крещатик. Они проводят митинги возле Офиса президента на улице Банковой и возле здания КГГА на Крещатике.

Об этом KV стало известно из сообщения dtp.kiev.

Сообщается, что участники акции хотят добиться от президента Украины принять меры для восстановления и завершения строительства домов ЖК без доплат со стороны инвесторов.

Кроме того, митингующие просят мэра Киева Виталия Кличко и КГГА принять необходимые действия для возобновления строительства, среди которых:

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публичное объявление результатов, проведенного “Киевгорстроем”; публичное назначение и объявление нового управляющего ФФС и застройщика; публичное определение и объявления источников финансирования строительства всех трех жилых комплексов.

Среди требований митингующих также принятие решение о добровольной компенсации из бюджета города расходов ФФС на социнфраструктуру в размере 1,4 млрд. гривен и передача земельного участка в 176 га на Осокорках-Центральных новому застройщику.

“Обязать нового застройщика прибыль из проекта застройки этого земельного участка использовать в качестве основного источника финансирования строительства всех ЖК и гарантии завершения строительства трех ЖК без доплат со стороны инвесторов”, – сказано в сообщении.

Участники акции намерены блокировать движение на Крещатике до 20:00 22 октября.

Напомним, 24 сентября Национальный банк принял решение отозвать лицензию и ликвидировать банк "Аркада". Такое решение было принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Ранее KV сообщало, что президент банка “Аркада” не раз заявлял об опасности остановки строительства ЖК “Патриотика на Озерах”, причиной которого по его словам стала политика КГГА и НБУ в отношении банка. По его мнению на банк направлена рейдерская атака, причиной которой стала чья-то бизнес-заинтересованность в занимаемых “Патриотикой на озерах” гектарах столичной земли.