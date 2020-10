Десятки белорусских IT-компаний уже переехали в Украину, - Минцифры

Благодаря проекту "IT Relocate Беларусь " десятки белорусских IT-компаний уже переехали в Украину.

Об этом сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации.

"Мы создали IT Relocate для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси в Украину, и готовы оказывать поддержку и далее. Как отмечает источник AIN.UA, компания "Wargaming" перевезла в Украину сотни работников. Компания - разработчик всемирно онлайн-игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes", - отметил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, еще одна белорусская IT-компания "PandaDoc" открывает свой офис в Киеве . Ее основатель Никита Микадо отмечает таланты украинских специалистов, выгодные налоговые условия и действия нашего правительства в направлении поддержки IT-индустрии Беларуси.

"Украина готова предоставить белорусским специалистам возможности для работы по упрощенной системе оформления", - подытожил Борняков.

Проект "IT Relocate Беларусь ", в частности, предлагает 180 дней непрерывного пребывания без получения визы, среднюю заработную плату $2 тыс., 4G во всех крупных городах, больше 5600 сервисных и технологических компаний, доступную аренду жилья и офиса.

Напомним, 4 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о привлечении ІТ-специалистов из Беларуси. Срок временного пребывания в Украине для них продлен до 180 дней в году. После этого Беларусь вызвала украинского посла и вручила ему ноту протеста.

По официальным данным Министерства внутренних дел Беларуси, с сентября в Украину выехали около 3 тыс. граждан.