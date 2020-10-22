Правительство планирует перезапустить украинскую версию телеканала Euronews

Правительство собирается ввести медиапроект Euronews Ukraine в 2021 году.

Кабинет Министров принял протокольное решение о внедрении медиапроекта Euronews Ukraine в 2021 году.

Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.

Эта инициатива направлена на усиление информационной безопасности и продвижение Украины за рубежом, пояснили в министерстве.

Правительство также уполномочило министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко на проведение переговоров с акционерным ООО "EURONEWS".

"Сотрудничество с этим опытным СМИ позволит развернуть на отечественном медиарынке деятельность новостного центра под брендом Euronews, направленного на удовлетворение информационных потребностей украинского общества и освещение международных новостей общественно-политического характера, а также новостей в сфере технологий, бизнеса, культуры, туризма, спорта и т.д" , - отметили в Минкульте.

Напомним, Euronews - европейский круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии на тринадцати языках. Кабельное, спутниковое и эфирное вещание канала охватывает более 350 млн домовладений в 155 странах мира.

Украиноязычная версия Euronews начала круглосуточное телевещание 24 августа 2011года и прекратила работу в мае 2017 года из-за проблем с финансированием. С 2015 года лицензия на украинскую версию международного телеканала Euronews принадлежала медиагруппе Inter Media Group Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина.