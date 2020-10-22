Кличко: все службы отрабатывали действия для обеспечения честных и безопасных выборов

Киев, по его словам, делает все возможное.

Кличко: все службы отрабатывали действия для обеспечения честных и безопасных выборов

Столица делает все возможное, чтобы местные выборы 25 октября состоялись безопасно и законно. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн-пресс-конференции.

«Город делает все возможное, чтобы местные выборы 25 октября состоялись безопасно и законно. Как я говорил, на все избирательные участки уже доставили дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. Деньги на это мы выделили из бюджета столицы, - сказал мэр. - Чтобы обеспечить правопорядок и предотвратить чрезвычайные ситуации, полиция столицы и спасатели с субботы будут нести службу в усиленном режиме. Помогать им будет и Муниципальная охрана», - сообщил Кличко.

Он отметил, что на днях все службы провели совместные учения. Отрабатывали действия при завозе избирательной документации в ТИК, участковые избирательные комиссии, взятие комиссий под охрану. А также - обеспечение законности в день «тишины», в день голосования и при подсчете результатов и перемещении документации из участковых комиссий в территориальную.

«Мы все надеемся, что выборы состоятся безопасно и без нарушений закона. Это очень важно! Как для здоровья людей, которые придут голосовать, так и демократичности и прозрачности их выбора», - отметил Виталий Кличко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирусНардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус
В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателейВ Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковидМинистр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид
Убийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступленияУбийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступления
Блок рекламы


Похожие новости
После выборов в Раде возможна новая коалиция "Слуги народа" и группы "За будущее"После выборов в Раде возможна новая коалиция "Слуги народа" и группы "За будущее"
"Слуга народа" готова к "ситуативным союзам" на местах после выборов"Слуга народа" готова к "ситуативным союзам" на местах после выборов
Порошенко считает проведение опроса в день выборов незаконной агитациейПорошенко считает проведение опроса в день выборов незаконной агитацией
Луценко: перенос второго тура выборов обернется хаосом на местахЛуценко: перенос второго тура выборов обернется хаосом на местах
"Слуги народа" хотят отменить второй тур местных выборов в Украине"Слуги народа" хотят отменить второй тур местных выборов в Украине
НСЖУ призвал не выдавать журналистские удостоверения посторонним лицам во время выборовНСЖУ призвал не выдавать журналистские удостоверения посторонним лицам во время выборов
Кличко: киевские участки уже оснащены дезинфекторамиКличко: киевские участки уже оснащены дезинфекторами
Рассматривать госбюджет-2021 будут после выборов — РазумковРассматривать госбюджет-2021 будут после выборов — Разумков
Правительство выделило 571 миллион гривен субвенции для обеспечения кислородом больных коронавирусомПравительство выделило 571 миллион гривен субвенции для обеспечения кислородом больных коронавирусом
Рада будет предлагать Зеленскому создание Национального штаба противодействия биологическим угрозам (документ)Рада будет предлагать Зеленскому создание Национального штаба противодействия биологическим угрозам (документ)
Последние новости
Подгружаем последние новости