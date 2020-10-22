Кличко: все службы отрабатывали действия для обеспечения честных и безопасных выборов

Столица делает все возможное, чтобы местные выборы 25 октября состоялись безопасно и законно. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн-пресс-конференции.

«Город делает все возможное, чтобы местные выборы 25 октября состоялись безопасно и законно. Как я говорил, на все избирательные участки уже доставили дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. Деньги на это мы выделили из бюджета столицы, - сказал мэр. - Чтобы обеспечить правопорядок и предотвратить чрезвычайные ситуации, полиция столицы и спасатели с субботы будут нести службу в усиленном режиме. Помогать им будет и Муниципальная охрана», - сообщил Кличко.

Он отметил, что на днях все службы провели совместные учения. Отрабатывали действия при завозе избирательной документации в ТИК, участковые избирательные комиссии, взятие комиссий под охрану. А также - обеспечение законности в день «тишины», в день голосования и при подсчете результатов и перемещении документации из участковых комиссий в территориальную.

«Мы все надеемся, что выборы состоятся безопасно и без нарушений закона. Это очень важно! Как для здоровья людей, которые придут голосовать, так и демократичности и прозрачности их выбора», - отметил Виталий Кличко.