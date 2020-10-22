Зеленский заявил, что не планирует возвращаться к строгому карантину

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что несмотря на 6-7 тысяч больных коронавирусом ежедневно, строгий карантин в Украине вводить не планируют.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на интервью главы государства.

По его словам, такие ограничения могут полностью остановить экономику Украины. Вместо того власть будет уделять максимум усилий вопросам дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей.

Зеленский также анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса. Ее разработкой занимались более полугода, а сейчас она проходит тестирование.

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду, - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. Исследования велись, но они не на людях. Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то будет подтвержденная вакцина раньше, мы будем закупать, в любом случае", - сказал президент.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что в Украине введут жесткий карантин, если количество инфицированных в сутки превысит отметку в 9,5 тыс. человек. Он также отметил, что в этом случае экономика Украины остановится, из-за чего "будет очень сложно всем".

В ВОЗ прогнозируют, что до конца года в Украине ежедневно будут выявлять по 7-9 тысяч новых больных коронавирусом.