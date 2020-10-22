В МВД призвали не применять насилие в отношении волонтеров, которые будут проводить опрос Зеленского

Это предостережение обусловлено негативным "хайпом" в социальных сетях с призывами ломать такие палатки.

Министерство внутренних дел призвало украинцев не совершать каких-либо насильственных действий в отношении волонтеров, которые 25 октября будут проводить опрос президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил на брифинге советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Предостерегаем от любых насильственных действий в отношении этих людей ... Я не знаю, как будет происходить опрос от президента, мы только предостерегаем от физического воздействия и провокаций", - сказал Шкиряк.

По его словам, это предостережение обусловлено негативным хайпом в социальных сетях с призывами ломать такие палатки.

Шкиряк также отметил, что полиция не является тем органом, который должен разрешать или запрещать такие мероприятия, и только обеспечивает правопорядок.

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко добавил, что "полиция будет реагировать и предоставлять правовую оценку любым незаконным действиям".

Напомним, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день выборов. Он отметил, что это будут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что раньше у нас никогда не спрашивали". Первый вопрос Зеленский озвучил 14 октября, затем в Офисе президента назвали все пять вопросов. Также в ОП отметили, что анонсированный опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что выделение дополнительных средств для опроса не предусмотрено. В партии "Слуга народа" заявили, что всеукраинский опрос президента Украины Владимира Зеленского будет проводить общественная организация, а профинансируют его меценаты.

Ранее в Комитете избирателей Украины отметили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом.

18 октября появились новые детали о формате проведения опроса президента.

Согласно документу, которым располагает LB.ua, около избирательного участка стоит волонтер и проводит опрос среди избирателей, выходящих с участка. Опрос исключает любую агитацию и проводится исключительно среди желающих. Избиратель получает и заполняет анкету и опускает ее в коробку для опроса. Каждый волонтер одет в манишку, брендированную логотипом и названием опроса.

Структура сети опроса включает в себя областных координаторов, региональных координаторов и волонтеров опроса.