Глава Государственной судебной администрации подал в отставку

Заявление Холоднюка должен рассмотреть Высший совет правосудия.

Глава Государственной судебной администрации подал в отставку
Фото: Макс Требухов

Отстраненный от должности руководитель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк подал в отставку.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ведомства Андрей Лысенко, передает Укринформ.

"Зеновий Холоднюк написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сказал он.

Лысенко добавил, что заявление Холоднюка должен рассмотреть Высший совет правосудия.

В начале октября ВАКС отстранил Холоднюка от должности главы судебной администрации. Его подозревают во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии Украины.

Ранее НАБУ уже пыталось сместить Холоднюка с должности, но тогда ВАКС вернул ходатайство.

Напомним, в июле прошлого года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Холоднюк и омбудсмен Людмила Денисова назначали и увольняли членов Высшей квалификационной комиссии судей по требованию главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка. По словам Сытника, в результате вмешательства Вовка вместо Татьяны Весельской в ВККСУ попал скандальный судья Николай Сирош, вместо Станислава Щотки - Сергей Остапец, а Андрея Козлова уволили, никем не заменив.

17 июля 2020 года было сообщено о подозрении 12 лицам, в том числе главе ГСА и главе ОАСК. По версии следствия, подозреваемые имели целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия, создания искусственных препятствий в их работе, а также вмешательства в деятельность государственных деятелей.

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