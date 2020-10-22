К ослаблению карантина не готова ни одна область, - Минздрав

Показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней по Украине составляет 205,2 на 100 тыс. населения.

К ослаблению карантина не готова ни одна область, - Минздрав
Фото: Олександр Рудоманов

В Украине по состоянию на 22 октября ни одна область не готова к ослаблению карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в целом по Украине показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней составляет 205,2 на 100 тыс. населения.

Самые высокие показатели зафиксированы в Хмельницкой - 336,6 случая на 100 тыс., Сумской - 332,4, Тернопольской - 319,0 и Харьковской - 309,0 областях.

Самые низкие - в Кировоградской - 59,5, Винницкой - 103,0, Херсонской - 118,0 областях.

В Киеве этот показатель составляет 222,7 на 100 тыс. человек.

Желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается тот, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель роста количества случаев COVID-19 составляет более 10%.

Напомним, по состоянию на 13 октября только Кировоградская область была готова к ослаблению карантина.

19 октября в Украине изменили эпидзонирование. С того времени критериям зеленой зоны не отвечает ни одна из областей.

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