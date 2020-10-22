На Харьковщине сожгли авто секретаря Лозовского горсовета

Брат Сергея Кобы, который пользовался авто, баллотируется в депутаты от "Европейской Солидарности".

В ночь на 22 октября в Лозовой Харьковской области неизвестные сожгли автомобиль секретаря городского совета Сергея Кобы.

Фото: полиция Харковщины

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

"Сегодня ночью подожгли авто кандидата от "Европейской Солидарности"", - написала она в фейсбуке.

По данным областной полиции, об инциденте около 3:40 22 октября сообщили спасатели.

"Установлено, что возникло возгорание автомобиля Suzuki Vitara, который принадлежит 50-летнему мужчине. В последнее время транспортным средством пользовался 41-летний брат владельца. Известно, что он является кандидатом в депутаты Лозовского городского совета", - говорится в сообщении.

Фото: полиция Харковщины

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Лозовой в ночь на 9 октября неизвестные сожгли автомобиль жены кандидата в мэры от "Слуги народа" Алексея Криворучко.

Как сообщали, 19 октября в Дрогобыче Львовской области неизвестный поджег авто кандидата на пост главы Дрогобычской ОТГ.

18 октября на Львовщине в поселке Рудное злоумышленники повредили автомобиль кандидата в депутаты Львовского городского совета от НРУ Богдана Каличака и устроили драку, из-за чего пострадал отец кандидата.