Полиция Киева открыла уголовное производство по факту хулиганских действий на Аллее Героев Небесной Сотни (видео)

Полиция Киева расследует факт хулиганства, запечатленный на видео, где неизвестны справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни. Правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

“Сегодня ночью на спецлинию 102 от представителя волонтерской группы поступило сообщение о том, что в телеграмм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина производит нужду на Аллее Героев Небесной Сотни”, – сказано в сообщении.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа опросила возможных свидетелей инцидента и тщательно осмотрела место преступления.

Отделом дознания Печерского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в ночь с 21 на 22 августа в Киеве был совершен акт вандализма над скульптурой “Горькая память детства” на территории Национального музея Голодомора-геноцида. В результате один из главных символов музея демонтировали для реставрации.

Фото: скриншот с видео