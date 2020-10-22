Зеленский на Волыни поручил до лета построить дорогу к Шацким озерам
Также глава государства посетил Вербкивский учебно-воспитательный комплекс.
Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с официальным визитом в Волынской области, поставил задачу до лета завершить строительство дороги к Шацким озерам.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Давайте так, чтобы к лету все сделать. Все-таки Шацкие озера - это один из лучших украинских туристических "магнитов", - сказал Зеленский.
Также Зеленский посетил Вербкивский учебно-воспитательный комплекс.
Учителя попросили президента посодействовать выделению необходимых средств для второй очереди ремонта. Речь идет о капитальном ремонте, утеплении стен, перекрытии крыши, а также реконструкции учебных помещений для дошкольного и начального образования. На это нужно более 30 млн грн.
"Давайте нам предложения - мы внесем в программу на 2021 год. Действительно хочется, чтобы не было недостроев. Хочется помочь всем маленьким детям. Поэтому обязательно поможем", - сказал глава государства.
Напомним, сегодня Зеленский сменил руководителей СБУ в трех областях, в том числе и в Волынской. Указом №464 / 2020 уволен Павел Данюков с должности начальника Управления СБУ в Волынской области и назначен на это место Николай Лысенко (указ №465 / 2020).