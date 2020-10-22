Зеленский на Волыни поручил до лета построить дорогу к Шацким озерам

Также глава государства посетил Вербкивский учебно-воспитательный комплекс.

Зеленский на Волыни поручил до лета построить дорогу к Шацким озерам
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с официальным визитом в Волынской области, поставил задачу до лета завершить строительство дороги к Шацким озерам.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Давайте так, чтобы к лету все сделать. Все-таки Шацкие озера - это один из лучших украинских туристических "магнитов", - сказал Зеленский.

Фото: пресс-служба Офиса президента
Во время визита в Волынскую область президент ознакомился с ходом ремонтных работ на участке автодороги М-07 Киев - Ковель - Ягодин (на Люблин), осуществляемой в рамках программы "Большая стройка".

Также Зеленский посетил Вербкивский учебно-воспитательный комплекс.

Фото: пресс-служба Офиса президента

Учителя попросили президента посодействовать выделению необходимых средств для второй очереди ремонта. Речь идет о капитальном ремонте, утеплении стен, перекрытии крыши, а также реконструкции учебных помещений для дошкольного и начального образования. На это нужно более 30 млн грн.

Фото: пресс-служба Офиса президента

"Давайте нам предложения - мы внесем в программу на 2021 год. Действительно хочется, чтобы не было недостроев. Хочется помочь всем маленьким детям. Поэтому обязательно поможем", - сказал глава государства.

Фото: пресс-служба Офиса президента

Напомним, сегодня Зеленский сменил руководителей СБУ в трех областях, в том числе и в Волынской. Указом №464 / 2020 уволен Павел Данюков с должности начальника Управления СБУ в Волынской области и назначен на это место Николай Лысенко (указ №465 / 2020).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирусНардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус
В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателейВ Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковидМинистр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид
Убийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступленияУбийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступления
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский дал интервью четырем украинским телеканаламЗеленский дал интервью четырем украинским телеканалам
Зеленский подписал указ о праздновании 30-й годовщины независимости УкраиныЗеленский подписал указ о праздновании 30-й годовщины независимости Украины
В Иране закончился второй раунд переговоров о катастрофе самолета МАУВ Иране закончился второй раунд переговоров о катастрофе самолета МАУ
Зеленский подписал закон о разведкеЗеленский подписал закон о разведке
Зеленский назвал условие введения в стране жесткого карантинаЗеленский назвал условие введения в стране жесткого карантина
Зеленский: Украина начинает строить две военные базы для защиты Черноморского регионаЗеленский: Украина начинает строить две военные базы для защиты Черноморского региона
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
Зеленский: "Завтра 120 народных депутатов поедут на Донбасс"Зеленский: "Завтра 120 народных депутатов поедут на Донбасс"
Зеленский выступил с ежегодным посланием к парламенту. ДополненоЗеленский выступил с ежегодным посланием к парламенту. Дополнено
Зеленский просит Шмыгаля разобраться с ТЭС Ахметова, которую ранее премьер возглавлялЗеленский просит Шмыгаля разобраться с ТЭС Ахметова, которую ранее премьер возглавлял
Последние новости
Подгружаем последние новости