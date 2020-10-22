Зеленский на Волыни поручил до лета построить дорогу к Шацким озерам

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с официальным визитом в Волынской области, поставил задачу до лета завершить строительство дороги к Шацким озерам.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Давайте так, чтобы к лету все сделать. Все-таки Шацкие озера - это один из лучших украинских туристических "магнитов", - сказал Зеленский.

Фото: пресс-служба Офиса президента

Киев

Во время визита в Волынскую область президент ознакомился с ходом ремонтных работ на участке автодороги М-07- Ковель - Ягодин (на Люблин), осуществляемой в рамках программы "Большая стройка".

Также Зеленский посетил Вербкивский учебно-воспитательный комплекс.

Фото: пресс-служба Офиса президента

Учителя попросили президента посодействовать выделению необходимых средств для второй очереди ремонта. Речь идет о капитальном ремонте, утеплении стен, перекрытии крыши, а также реконструкции учебных помещений для дошкольного и начального образования. На это нужно более 30 млн грн.

Фото: пресс-служба Офиса президента

"Давайте нам предложения - мы внесем в программу на 2021 год. Действительно хочется, чтобы не было недостроев. Хочется помочь всем маленьким детям. Поэтому обязательно поможем", - сказал глава государства.

Фото: пресс-служба Офиса президента