Штаб Тихановской откорректировал ультиматум Александру Лукашенко

Главное требование, прописанное в ультиматуме Александру Лукашенко от объединенной оппозиции, неожиданно решили изменить. Штаб Светланы Тихановской больше не настаивает на немедленной отставке президента. Что повлияло на решение лидеров белорусской оппозиции.

Как известно, ультиматум Тихановской должен был быть выполненным до 25 октября 2020 г. Главным пунктом в нем была незамедлительная отставка Александра Лукашенко. Однако, в штабе объединенной оппозиции, лидером которого является Светлана Тихановская, решили внести в свой же ультиматум некоторые коррективы.

Как рассказал политический консультант Тихановской Александр Добровольский, на сегодняшний день ультиматум уже успел принести позитивные результаты. Из мест лишения свободы под домашний арест были отпущены некоторые политзаключенные. По этой причине, штаб оппозиции больше не настаивает на отставке Лукашенко, поскольку Александр Григорьевич публично пообещал, что баллотироваться на новый президентский срок не будет.

Политический консультант Светланы Тихановской подчеркнул, что для оппозиции важно, чтобы передача власти была осуществлена мирным путем, после проведенных честных выборов. Александр Лукашенко дискредитирован, по сути, у него нет шансов задержаться у власти дольше, чем на один президентский срок. После его мирного ухода к власти придут новые политики, уверен Добровольский.

Напомним, 13 октября 2020 г Светлана Тихановская официально озвучила ультиматум Александру Лукашенко и дала на его реализацию 13 дней. Какие требования были прописаны в списке объединенной оппозиции Беларуси?