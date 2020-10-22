Данилов назвал приоритетом Украины производство высокоточного оружия

Секретарь СНБО очертил приоритеты государственной политики.

Данилов назвал приоритетом Украины производство высокоточного оружия
Фото: ЦЕНЗОР

Среди приоритетов государственной политики секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал производство высокоточного оружия.

Об этом он заявил во время прямого включения с Вашингтоном на тему "Квест для зрелой нации", организованного Центром американско-украинских отношений, Украинским конгрессовым комитетом Америки и Американским советом по вопросам внешней политики.

"Мы внимательно следим за конфликтами, которые сейчас идут, и понимаем, что нашим приоритетом является производство высокоточного оружия в борьбе с оккупантом", - цитирует секретаря СНБО пресс-служба ведомства.

Секретарь СНБО Украины также назвал среди приоритетов реформирование оборонно-промышленного комплекса "с максимальной корпоратизацией и привлечением стран НАТО к совместному производству вооружения на территории Украины".

Алексей Данилов поблагодарил международных партнеров за предоставление Украине всесторонней помощи в сфере безопасности и отметил, что на оборонные нужды Украина выделяет по меньшей мере 5% годового ВВП.

Данилов отметил, что Вооруженные силы Украины стали "намного сильнее и хорошо вооруженными" по сравнению с тем, какими были в начале роSSийской агрессии, и постепенно приближаются к стандартам НАТО, а Украина обязательно одержит победу в войне, развязанной РФ.

В марте министр обороны Андрей Таран заявлял, что адаптация ВСУ к стандартам НАТО является недостижимой целью в ближайшее время.

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