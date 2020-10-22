Балуха выписали из больницы

Бывшего политзаключенного Владимира Балуха, которого сильно избили 8 сентября в Киеве , выписали из больницы скорой помощи.

Об этом сообщила активистка Наталья Лютикова.

"Владимира выписали из больницы скорой помощи, завершился страшный этап боли и неизвестности. Новый день Володя начнет с реабилитации и подготовки к восстановлению. Ближайшие месяцы его ждет много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны, и, я уверена, полное выздоровление" , - написала она в фейсбуке.

Фото: facebook.com/ljutikova

Напомним, бывшего политзаключенного нашли избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке. У него были сломаны рука и ключица. В течение 12 дней его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

18 сентября полиция задержала мужчину, который совершил нападение. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в ресторане, где Балух праздновал годовщину освобождения из плена.

19 сентября 32-летнего жителя Киевской области, который подозревается в жестоком избиении Балуха, арестовали на два месяца.

5 октября Балух пришел в себя, но все еще оставался очень слабым.

19 октября сообщалось, что состояние Балуха улучшилось, он начал ходить.