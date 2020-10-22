После выборов в Раде возможна новая коалиция "Слуги народа" и группы "За будущее"

После завершения местных выборов в Верховной Раде возможна новая коалиция "Слуги народа" и группы "За будущее". Кроме этого, президент может распустить парламент.

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, руководитель Кировоградской партийной ячейки и начальный идеолог партии "Слуга народа" Никита Потураев.

"В медиа уже заговорили о возможном принуждении к коалиции с группой "За будущее" Игоря Валерьевича (Коломойского. - Ред.). Возможно, что и "Батькивщина" неофициально была бы в такой коалиции или голосовала бы вместе с ней. Но есть один хороший вопрос. А согласны ли все на такую коалицию? Буду ли я лично в коалиции с группой "За будущее"? Я вот не уверен. Потому что, если цель этой коалиции - защита конкретного гражданина от американской фемиды, Федерального бюро расследований США , то это точно не та политическая цель, которую я готов поддержать. И я не один такой. Если подобные предложения таки "прилетят" в Раду, посмотрим, сколько вообще людей во фракции это поддержит", - заявил Потураев.

Он напомнил, что группа Коломойского сейчас объединяет около 40-45 депутатов.

"У нас всего 245 "штыков". Отсчитываем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция ... Если не "За будущее" и "Батькивщина", то " ЕС " и "Голос"? Выбор невелик. Но такая ситуация сложна для президента. С точки зрения выборов. Поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента ... А почему нет? Если президент оказывается в ситуации, когда он понимает, что не может сделать выбор по определенным причинам, то что ему остается делать? Тогда роспуск", - не исключает нардеп.

Депутат допустил, что отставка правительства Дениса Шмыгаля запустит конституционный процесс роспуска парламента и досрочных выборов.

"Думаю, за это без проблем проголосуют все другие фракции, да и в нашей желающие снова "сесть на схемы" найдутся. Запуск 60-ти дней для формирования коалиции и нового Кабмина. Отсутствие правительства, дальше - роспуск (ст. 90 Конституции, ч . 2. - Ред.)", - подытожил он.

Напомним, что в июле заместитель главы фракции "Голос" в парламенте Ярослав Железняк предположил, что этой осенью роспуска Верховной Рады не будет. В то же время, по его мнению, более чем вероятна отставка правительства Дениса Шмыгаля:

"Что касается правительства, то оно очень слабое. Даже без политической оценки, а просто по эффективности. Я слышу, что отставку планируют на осень. Насколько это будет до или после выборов, не знаю. Думаю, что местные выборы для коллег и власти будут даже не холодным душем - ледяным. Поэтому выборы будут большим фактором к изменениям. Считаю, что у этого Кабмина просто нет шансов удержаться".