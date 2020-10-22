Полиция разоблачила схему "аномального" роста числа избирателей в трех областях

Правоохранители разоблачили схему искусственного увеличения количества избирателей на ряде участков в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

"Злоумышленники подавали в орган ведения Реестра избирателей заявления от граждан об изменении места голосования. При этом по одному избирательному адресу фигуранты регистрировали до 300 человек, а затем вносили ложные сведения в базу данных Государственного реестра избирателей", - сказано в сообщении.

При этом заявления об изменении места голосования подавали и в бумажной, и в электронной форме.

В частности, в Одесской области для подачи заявления в электронной форме злоумышленники использовали цифровые подписи граждан, полученные мошенническим способом.

В Тернопольской области декан одного из вузов организовал "схему" среди студентов, менявших избирательный адрес за денежное вознаграждение. Перерегистрацию и подачу заявления в электронной форме в орган ведения Реестра осуществляли в помещении университета.

На территории Житомирской области фигуранты собирали персональные данные граждан и за денежное вознаграждение меняли их избирательные адреса.

21 октября правоохранители провели 11 одновременных санкционированных обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов на территории Одесской, Житомирской и Тернопольской областей. В результате полицейские изъяли документы, мобильные терминалы и компьютерную технику, с которой вносились ложные сведения в базы данных Государственного реестра избирателей. Вся техника направлена на экспертизу.

По этим фактам проводятся следственные действия. Следствие ведется по ч. 2 ст. 158 (фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования, предоставление ложных сведений в органы Государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, полиция проверяет информацию о возможных похожих правонарушениях на территории других областей Украины.

Ранее Комитет избирателей Украины сообщил о "аномальном" росте числа избирателей в более чем 20 общинах. По данным КИУ, рост числа избирателей является признаком технологии, когда группы людей могли изменить избирательный адрес "вследствие финансовой мотивации". Поэтому в день голосования они могут организовано прибывать в общины и голосовать за четко определенных кандидатов или политсилы.

Наибольшее количество "избирателей-туристов" зафиксировано в курортной Каролино-Бугазской ОТО в Одесской области. В сентябре количество избирателей в общине выросло почти на 13% - с 4097 до 4610.

Напомним, в сентябре полиция разоблачила массовую смену избирательных адресов в Запорожье.

ЦИК позволила голосовать на местных выборах по месту жительства, а не регистрации. Отмечалось, что новый порядок направлен на реализацию избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других избирателей, которые вынуждены проживать не по месту регистрации.