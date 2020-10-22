Глава роSSийской разведки Нарышкин прилетел в Минск для встречи с Лукашенко

О теме разговора не сообщается.

В столицу Беларуси Минск прибыл глава службы внешней разведки РоSSии Сергей Нарышкин, сообщает телеграм-канал белорусского госагентства БЕЛТА.

"Сегодня в Минске Сергей Нарышкин. Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с президентом через час", - подтвердил эту информацию телеграм-канал "Пул Первого".

О теме разговора не сообщается.

Фото: t.me/ontnew

Ранее Нарышкин утверждал, что в подготовке протестов в Беларуси участвуют инспекторы Пентагона и ЦРУ, напоминает Настоящее время. По его информации, Служба внешней разведки РоSSии располагает данными о подготовке резонансной провокации в Беларуси, "в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей Римско-католической церкви".

"Это расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах", - утверждал Нарышкин.

Массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

Во время протестов погибли три человека, задержаны более 13 500 человек, силовики применяли к протестующим пытки. Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек. В середине сентября были задержаны или выдворены шесть из семи членов президиума Координационного совета.

В октябре Евросоюз ввел санкции против 50 белорусских чиновников (в том числе министра внутренних дел и его заместителей, а также всего состава ЦИК) за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Лукашенко в этом списке не было. В МИД Беларуси заявили о введении ответных санкций против ЕС.

Позже главы министерств иностранных дел стран ЕС согласовали внесение Лукашенко в санкционный список. Украина рассмотрит возможность санкций против Лукашенко после завершения процедуры в Евросоюзе.

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