"Слуга народа" опоздала с партийным строительством, - Потураев

"Слуга народа" опоздала с партийным строительством, что привело к падению рейтинга. Однако катастрофического обвала на местных выборах не будет.

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, руководитель Кировоградской партийной ячейки и начальный идеолог партии "Слуга народа" Никита Потураев.

"Признаю, что с партстроительством мы значительно опоздали. В 2019 году мы опирались на волонтерские команды, которые сильно нам помогли и обеспечили коммуникационный, а затем и политический успех президента и партии на выборах. И процесс их трансформации следовало начинать значительно раньше. Я позволю себе не давать оценок и не углубляться в подробности, и почему это не произошло. Скажу только, что, безусловно, на это повлиял фактор того, что мы люди - преимущественно - не из системы. А на практике столкнулись с необходимостью реформирования системы государственного управления", - отметил он.

По словам депутата и начального идеолога партии, в итоге было потеряно много времени, которое можно было потратить на партийное строительство.

"Вы спрашиваете: почему не занимались партией? Не занимались партией по той причине, что были заняты другими задачами. Было ли это ошибкой? С моей точки зрения, да. Я, например, от самого начала говорил, что к местным выборам надо было начинать подготовку еще в начале 2020 года. И говорил об этом неоднократно. Но были другие задачи", - добавил он.

По оценке Потураева, это отсутствие партстроительства в итоге стало одной из причин падения рейтинга "Слуги народа".

"Я не согласен с тем, что это будет катастрофическое падение. И с тем, что это патологическое разочарование людей ... Я считаю, что все происходит в рамках стандартной динамики снижения рейтинга партии власти. Могу сказать, у нас еще неплохие результаты. Важно учесть, что "Слуга народа", - первая партия власти, которая работает, не имея своих медиа-ресурсов. Мы постоянно находимся в крайне токсичном медиаокружении. Не могу утверждать, что мы недооценивали эти риски. Даже хорошо понимали. И уже с лета анализировали влияние некоторых конкретных медиа на мысли людей. Безусловно, хорошо бы получить на руки более глубокие социологические исследования о влиянии такого типа медиаресурсов, так называемых информационных телеканалов, на общественно-политические настроения. Не только на рейтинг, а в общем на настроения людей", - подытожил Никита Потураев.

Напомним, согласно социологическому опросу КМИС, уровень поддержки партии "Слуга народа" в сентябре снизился почти на 10% по сравнению с маем. Если бы выборы в Раду проходили в середине сентября, то за "Слугу народа" проголосовали бы 21,5% тех, кто определился, а в мае - 31,2%.