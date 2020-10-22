В Нацбанке объяснили, почему урезали полномочия Рожковой

Нацбанк создал новую вертикаль подчинения «Регулирование финансового сектора». Руководить деятельностью подразделений по вертикали подчинения будет первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова. Об этом говорится в комментарии Нацбанка на запрос «Минфина».

В Нацбанке объяснили, почему урезали полномочия Рожковой
Фото: flickr.com

Что изменили

В Национальном банке произошла частичная смена вертикалей подчинения и распределения отдельных структурных подразделений Нацбанка между ними, а также изменения в распределении вертикалей подчинения между членами правления Нацбанка:

  • Появилась новая вертикаль — «Регулирование финансового сектора». К ней отнесены департамент методологии регулирования деятельности банков, департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, управление защиты прав потребителей финансовых услуг и департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда Нацбанка.

Руководить и контролировать деятельность подразделений по вертикали будет первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

  • Вертикаль «пруденциального надзора» присоединена к вертикали «Общий блок». В результате создана вертикаль «пруденциального надзора и общие вопросы». К ней дополнительно отнесены департаменты банковского надзора, выездных проверок, лицензирования, финансового мониторинга, аналитики и надзорных технологий, надзора за рынком небанковских финансовых услуг.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко будет руководить и контролировать деятельность подразделений, отнесенных к вертикали «пруденциального надзора и общие вопросы».

  • Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений от вертикали «Монетарная стабильность» переходит к вертикали «Регулирование финансового сектора».

Руководить и контролировать вертикаль «Монетарная стабильность», как и раньше, будет зампредседателя Нацбанка Дмитрий Сологуб.

  • Департамент стратегии и развития отнесен к вертикали «Платежные системы и денежное обращение».

Руководить и контролировать эту вертикаль будет заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

Что оставили без изменений

В вертикалях подчинения «Рыночные операции» и «Финансово-административный и операционный блок» распределение отдельных структурных подразделений не изменилось.

Руководить и контролировать деятельность подразделений этих вертикалей, как и раньше, будут заместители главы Национального банка Юрий Гелетий и Ярослав Матузка.

Для чего нужны обновления

Необходимость обновления вертикалей подчинения центробанка обусловлена ??расширением мандата Национального банка, в частности в сфере регулирования рынка небанковских финансовых учреждений.

В связи с этим Национальный банк создал новую вертикаль подчинения, которая будет осуществлять методологическое сопровождение деятельности участников банковского и небанковского финансовых рынков. В то же время функции надзора за деятельностью участников этих рынков будут выполнять подразделения, входящие в вертикали «пруденциального надзора и общие вопросы».

Обновленное распределение вертикалей позволит эффективнее наладить работу по каждому из направлений.

Соответствующее решение принято 20 октября 2020 во время очередного заседания Правления Национального банка.

Напомним

Как писал «Минфин», по словам главы Совета НБУ Богдана Данилишина, в последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции.

На заседании Совета Национального банка, которое состоялось 2 октября, был объявлен выговор и заявлено о недоверии двум членам правления Нацбанка — Екатерине Рожков и Дмитрий Сологуб.

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