NYT допустила наличие банковского счета Трампа в Китае

Налоговые отчеты президента США Дональда Трампа показывают, что Китай является одной из трех зарубежных стран, где у американского лидера есть банковский счет, сообщила газета The New York Times.

Фото: iz.ru

Что обнаружили

Как пишет издание, счет в Китае контролируется компанией Trump International Hotels Management LLC, которая заплатила $188 561 в виде налогов в Китае с 2013-го по 2015 год.

Кроме счета в Китае, по данным газеты, Трамп имеет также банковские счета в Великобритании и Ирландии.

Отмечается, что счета президента в иностранных банках оформлены на юридических лиц, поэтому они не фигурируют в публичной финансовой отчетности президента. При этом налоговые отчеты не содержат подробных сведений о том, сколько денег могло пройти через зарубежные счета Трампа.

Комментарий Trump Organization

Алан Гартен, юрист Trump Organization, заявил изданию, что компания «открыла счет в китайском банке, имеющем офисы в Соединенных Штатах, чтобы платить местные налоги», связанные с усилиями по ведению бизнеса там. Он уточнил, что счет был открыт после того, как Trump Organization открыла офис в Китае «для изучения потенциала гостиничных сделок в Азии».

«Никаких соглашений или других деловых операций никогда не осуществлялось, и с 2015 года офис оставался бездеятельным», — заявил Гартен.