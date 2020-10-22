В ВСУ еще 129 человек заболели коронаавирусом

Всего в армии COVID-19 болеют 1190 человек, выздоровели - 3479, 14 человек умерли.

В Вооруженных Силах Украины за минувшие сутки обнаружили 129 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Медицинских Сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 129 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 26 человек", - говорится в сообщении.

Всего в армии коронавирусом болеют 1190 человек, выздоровели - 3479. 14 человек умерли.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 439 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 90 человек.

Напомним, сегодня в Украине новый рекорд - 7053 случая коронавируса за сутки. Умерли 116 человек. Выздоровели 2679 пациентов. Больше всего случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Киеве (631), Харьковской (627) и Одесской (600) областях.

В ВОЗ прогнозируют, что до конца года в Украине ежедневно будут выявлять по 7-9 тысяч новых больных коронавирусом.