В Венгрии не видят нарушений в заявлениях своего госсекретаря во время визита на Закарпатье

В МИД Венгрии отметили, что визит нельзя считать политическим вмешательством, так как госсекретарь выполнил свое конституционное обязательство по поддержке венгерской общины.

Венгрия не видит нарушений в заявлениях своего госсекретаря Яноша Арпада Потапи во время его визита на Закарпатье.

Об этом сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на МИД Венгрии.

" МИД Украины направило официальное письмо в связи с визитом госсекретаря Яноша Арпада Потапи. Мы не согласны с украинской оценкой этого визита, высказанной в нем", - говорится в сообщении.

В МИД Венгрии также отметили, что визит нельзя считать политическим вмешательством, так как госсекретарь выполнил свое конституционное обязательство по поддержке венгерской общины.

"Государственный секретарь посетил Закарпатье не ради выборов, а в рамках своих регулярных визитов. Правительство Венгрии поддерживает экономическое развитие, развитие школ и культурно-оздоровительные программы на Закарпатье, результаты которых приносят пользу не только венгерской общине, но и всем жителям Закарпатья, независимо от национальности", - добавили в заявлении.

Напомним, позавчера в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что неоднократно фиксировали признаки политической агитации государственными служащими Венгрии, посещающими Закарпатскую область, и обратились к правоохранителям с просьбой дать правовую оценку этим действиям.

Ранее Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала, что госсекретарь по вопросам нацполитики Венгрии во время визита на Закарпатье агитировал за "Партию венгров Украины", и призвала дать оценку действиям Яноша Арпада Потапи.

Информация о его визите в венгроязычную школу Ужгорода находилась на сайте партии "КМКС "Партия венгров Украины". В частности, была приведена цитата Потапи о важности того, чтобы венгры в Закарпатье поддержали венгерских кандидатов на местных выборах в Украине 25 октября. Также на сайте и странице партии в Facebook были еще материалы о визите Потапи на другие объекты, где он также агитировал за эту партию. Похожее сообщение он разместил и на своей странице в Facebook.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, в Закарпатский областной совет баллотируются 54 кандидата от "КМКС "Партия венгров Украины", а депутатами Ужгородского городского совета хотят стать 37 представителей этой политической силы.