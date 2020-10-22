В Беларуси заявили об исчезновении известного поэта

Впоследствии Строцева нашли в списках задержанных в СИЗО на Окрестина.

В Беларуси заявили об исчезновении известного поэта
Дмитро Строцев
Фото: facebook.com/pencentre

Утром 21 октября в столице Беларуси Минске исчез известный поэт Дмитрий Строцев.

Об этом со ссылкой на его жену сообщил Белорусский ПЕН-центр.

"Мы с Димой расстались возле дома около 11:00. После этого никто не смог с ним связаться. По работе на связь сегодня ни с кем не вышел. Все телефоны не отвечают, в сети его нет", - цитирует ПЕН -центр слова Ани Строцевой.

Впоследствии в телеграмм-канале "Наша Нива" сообщили, что Строцева нашли в списках задержанных в СИЗО на Окрестина.

МВД Беларуси заявило о 280 задержанных во время протестов в воскресенье, 18 октября.

Массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

Во время протестов погибли три человека, задержаны более 13 500 человек, силовики применяли к протестующим пытки. Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек. В середине сентября были задержаны или выдворены из страны шесть из семи членов президиума Координационного совета.

Ранее сообщалось, что силовикам в Беларуси разрешат применять против митингующих боевое оружие.

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