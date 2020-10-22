Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам

Запись разговора с президентом покажут в вечернее время.

Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский дал интервью «Осень-2020: победы и вызовы» четырем украинским телеканалам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, запись разговора будет показана 22 октября в вечернее время:

  • Телеканал Украина - в 18:00;
  • 1 + 1 - в 18:25;
  • Телеканал ICTV - в 20:20;
  • Inter TV-Channel - в 23:00.
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Напомним, 20 октября Зеленский выступил с ежегодным посланием к парламенту. Презентацию выступления президента нардепы могли посмотреть по QR-коду.

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