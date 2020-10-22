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2020-10-22
Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам
Запись разговора с президентом покажут в вечернее время.
Фото: facebook.com/president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский дал интервью «Осень-2020: победы и вызовы» четырем украинским телеканалам.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, запись разговора будет показана 22 октября в вечернее время:
- Телеканал Украина - в 18:00;
- 1 + 1 - в 18:25;
- Телеканал ICTV - в 20:20;
- Inter TV-Channel - в 23:00.
Фото: facebook.com/president.gov.ua
Фото: facebook.com/president.gov.ua
Напомним, 20 октября Зеленский выступил с ежегодным посланием к парламенту. Презентацию выступления президента нардепы могли посмотреть по QR-коду.