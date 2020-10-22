На Донбассе оккупанты семь раз нарушили "тишину". Украинские военные открыли огонь

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Потери противника уточняются.

На Донбассе оккупанты семь раз нарушили "тишину". Украинские военные открыли огонь
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

За прошедшие сутки, 21 октября, на участках ответственности украинских подразделений на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку Лебединского. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в пригороде Авдеевки, где в обеденное и в вечернее время враг применял гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вечером 21 октября противник из стрелкового оружия вел обстрел позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Артема. "Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, наши воины открыли огонь, что заставило противника прекратить обстрел", - говорится в утренней сводке штаба.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Потери противника уточняются.

Кроме того, вчера в районе Марьинки и Авдеевки задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" без пересечения линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала текущих суток, 22 октября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации уже дважды нарушили режим прекращения огня. В районе Новолуганского враг применил автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема - стрелковое оружие. На эту огневую провокацию противника подразделения Объединенных сил открыли огонь.

На других участках ответственности украинских подразделений по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 20 октября оккупанты шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, один военный получил ранения.

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