Директор Национальной разведки США обвинил РоSSию и Иран в попытке повлиять на выборы
Избиратели получили письма с угрозами и призывом голосовать за Трампа.
Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Иран и РоSSия получили регистрационные данные американских избирателей для попытки подорвать доверие к выборам президента Штатов
Иран, по словам Рэтклиффа, стремился "устроить беспорядки" в США, чтобы повредить кандидатуре Дональда Трампа. Об этом пишет USA Today.
РоSSия получила информацию об избирателях так же, как Кремль сделал это в 2016 году. При этом глава американской разведки отметил, что Иран проявлял большую активность, чем РФ, однако точно известно, что РоSSия получила информацию об избирателях.
"Эти действия - попытки противников в отчаянии. Мы не потерпим иностранного вмешательства в наши выборы", - заявил он.
Вчера федеральные чиновники по кибербезопасности предупредили американцев о фейковых электронных письмах, которые отправили избирателям во Флориде, Пенсильвании и других штатах с призывом голосовать за Трампа.
Письма были отправлены с адреса info@officialproudboys.com. Proud Boys - правая организация, которая придерживается авторитарной идеологии. В тексте отмечалось, что якобы у этой организации есть контактные данные избирателей, и она "придет за ними", если те не отдадут голос за Трампа.
"Эти письма имели целью запугать и подорвать доверие американских избирателей к нашим выборам", - заявил директор Агентства кибербезопасности Кристофер Кребс.
"Мы уже увидели, как Иран отправляет поддельные электронные письма, направленные на то, чтобы запугать избирателей, разжечь социальные беспорядки и нанести ущерб президенту Трампу. Возможно, вы видели некоторые сообщения об этом или сами получили такое письмо", - добавил Рэтклифф.
Напомним, что ранее во вмешательстве в выборы президента США РоSSию обвинила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
В США неоднократно обвиняли РоSSию в намерении повлиять на итоги выборов президента, которые назначены на 3 ноября. В августе глава контрразведки США заявил о возможных попытки РФ влиять на выборы в пользу Трампа. При этом Китай и Иран, по его словам, стремятся к поражению действующего американского президента. Также он сообщил, что РоSSия использует украинского нардепа Деркача для очернения Байдена.