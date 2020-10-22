Директор Национальной разведки США обвинил РоSSию и Иран в попытке повлиять на выборы

Избиратели получили письма с угрозами и призывом голосовать за Трампа.

Директор Национальной разведки США обвинил РоSSию и Иран в попытке повлиять на выборы
Джон Реткліфф
Фото: Facebook Rep.John Ratkliff

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Иран и РоSSия получили регистрационные данные американских избирателей для попытки подорвать доверие к выборам президента Штатов

Иран, по словам Рэтклиффа, стремился "устроить беспорядки" в США, чтобы повредить кандидатуре Дональда Трампа. Об этом пишет USA Today.

РоSSия получила информацию об избирателях так же, как Кремль сделал это в 2016 году. При этом глава американской разведки отметил, что Иран проявлял большую активность, чем РФ, однако точно известно, что РоSSия получила информацию об избирателях.

"Эти действия - попытки противников в отчаянии. Мы не потерпим иностранного вмешательства в наши выборы", - заявил он.

Вчера федеральные чиновники по кибербезопасности предупредили американцев о фейковых электронных письмах, которые отправили избирателям во Флориде, Пенсильвании и других штатах с призывом голосовать за Трампа.

Письма были отправлены с адреса info@officialproudboys.com. Proud Boys - правая организация, которая придерживается авторитарной идеологии. В тексте отмечалось, что якобы у этой организации есть контактные данные избирателей, и она "придет за ними", если те не отдадут голос за Трампа.

"Эти письма имели целью запугать и подорвать доверие американских избирателей к нашим выборам", - заявил директор Агентства кибербезопасности Кристофер Кребс.

"Мы уже увидели, как Иран отправляет поддельные электронные письма, направленные на то, чтобы запугать избирателей, разжечь социальные беспорядки и нанести ущерб президенту Трампу. Возможно, вы видели некоторые сообщения об этом или сами получили такое письмо", - добавил Рэтклифф.

Напомним, что ранее во вмешательстве в выборы президента США РоSSию обвинила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

В США неоднократно обвиняли РоSSию в намерении повлиять на итоги выборов президента, которые назначены на 3 ноября. В августе глава контрразведки США заявил о возможных попытки РФ влиять на выборы в пользу Трампа. При этом Китай и Иран, по его словам, стремятся к поражению действующего американского президента. Также он сообщил, что РоSSия использует украинского нардепа Деркача для очернения Байдена.

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