Избиратели получили письма с угрозами и призывом голосовать за Трампа.

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Иран и РоSSия получили регистрационные данные американских избирателей для попытки подорвать доверие к выборам президента Штатов

Иран, по словам Рэтклиффа, стремился "устроить беспорядки" в США , чтобы повредить кандидатуре Дональда Трампа. Об этом пишет USA Today.

РоSSия получила информацию об избирателях так же, как Кремль сделал это в 2016 году. При этом глава американской разведки отметил, что Иран проявлял большую активность, чем РФ , однако точно известно, что РоSSия получила информацию об избирателях.

"Эти действия - попытки противников в отчаянии. Мы не потерпим иностранного вмешательства в наши выборы", - заявил он.

Вчера федеральные чиновники по кибербезопасности предупредили американцев о фейковых электронных письмах, которые отправили избирателям во Флориде, Пенсильвании и других штатах с призывом голосовать за Трампа.

Письма были отправлены с адреса info@officialproudboys.com. Proud Boys - правая организация, которая придерживается авторитарной идеологии. В тексте отмечалось, что якобы у этой организации есть контактные данные избирателей, и она "придет за ними", если те не отдадут голос за Трампа.

"Эти письма имели целью запугать и подорвать доверие американских избирателей к нашим выборам", - заявил директор Агентства кибербезопасности Кристофер Кребс.

"Мы уже увидели, как Иран отправляет поддельные электронные письма, направленные на то, чтобы запугать избирателей, разжечь социальные беспорядки и нанести ущерб президенту Трампу. Возможно, вы видели некоторые сообщения об этом или сами получили такое письмо", - добавил Рэтклифф.

Напомним, что ранее во вмешательстве в выборы президента США РоSSию обвинила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.