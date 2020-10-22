САП передала в суд дело против бывшего директора "Трейд Коммодити"

Подготовительное судебное заседание в уголовном производстве назначено на 2 ноября.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд дело о растрате 149 млн гривень из госбюджета при закупке горючего Министерством обороны у ООО "Трейд Коммодити".

Об этом говорится в постановлении суда.

Отмечается, что обвинительный акт из Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса Генпрокурора в Высший антикоррупционного суда поступил 13 октября 2020 года.

Подготовительное судебное заседание в уголовном производстве назначено на 2 ноября.

Напомним, что в октябре 2017 года НАБУ заявил о раскрытии масштабной коррупционной схемы, якобы проведенной чиновниками Минобороны в сговоре с частной фирмой "Трейд Коммодити".

Речь идет о растрате 149 млн гривень при закупке горючего в ООО "Трейд Коммодити". В этом деле задержали заместителя главы ведомства Игоря Павловского и руководителя Департамента госзакупок Владимира Гулевича. За растрату и злоупотребление служебным положением чиновникам Минобороны грозило до 12 лет заключения.