Грымчаку продолжили ночной домашний арест до 15 декабря

Ему запрещено покидать жилище с 22:00 до 06:00.

Высший антикоррупционный суд продлил еще на 60 суток меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку.

Об этом говорится в постановлении суда.

Грымчак будет находиться под ночным домашним арестом до 15 декабря включительно. Ему запрещено покидать жилище с 22:00 до 06:00.

Экс-заместитель министра должен прибывать в суд по каждому его вызову и воздерживаться от общения с обвиняемым и свидетелями по делу, а также должностными лицами Киевской городской государственной администрации, Министерства культуры Украины, Украинского государственного института культурного наследия, учредителями, представителями и руководителями ООО "Фирма" Катран -К".

Суд также постановил, что Грымчак должен сдать свой загранпаспорт. Он также должен и в дальнейшем носить электронный браслет.

Юрий Грымчак был заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины с 10 марта 2017 по 4 сентября 2019 года. Его уволили уже после задержания.

По версии следствия, Грымчак и сообщник требовали более миллиона долларов за предоставление некоторых услуг. Представитель одной из частных компаний рассказал Грымчаку о проблеме с получением разрешительных документов на строительство в пределах охранной территории Киева . Грымчак заявил, что за $1 млн может решить этот вопрос. Деньги якобы нужны были, чтобы подкупить чиновников в Минкультуры, Минюсте, КГГА и Украинском государственном институте культурного наследия.

Эта же фирма нуждалась в консультации по гражданскому делу о взыскании долга с другого частного предприятия. По версии следствия, Грымчак за $100 тыс. взялся обеспечить принятие необходимого судебного решения.

В ходе переговоров стороны договорились о сумме в $80 тыс. Первую часть денег в размере $50 тыс. Грымчак и его помощник Игорь Овдиенко поделили между собой.

Грымчака и помощника задержали 14 августа 2019 года после получения $480 тыс. ($30 тыс. за решение вопроса с судом и $450 тыс. за разрешительные документы).

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Юрия Грымчака и его помощника.

В июне в Высшем антикоррупционном суде прокурор огласил обвинительный акт по делу Юрия Грымчака.