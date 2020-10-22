Грымчаку продолжили ночной домашний арест до 15 декабря

Ему запрещено покидать жилище с 22:00 до 06:00.

Грымчаку продолжили ночной домашний арест до 15 декабря
Фото: Укринформ

Высший антикоррупционный суд продлил еще на 60 суток меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку.

Об этом говорится в постановлении суда.

Грымчак будет находиться под ночным домашним арестом до 15 декабря включительно. Ему запрещено покидать жилище с 22:00 до 06:00.

Экс-заместитель министра должен прибывать в суд по каждому его вызову и воздерживаться от общения с обвиняемым и свидетелями по делу, а также должностными лицами Киевской городской государственной администрации, Министерства культуры Украины, Украинского государственного института культурного наследия, учредителями, представителями и руководителями ООО "Фирма" Катран -К".

Суд также постановил, что Грымчак должен сдать свой загранпаспорт. Он также должен и в дальнейшем носить электронный браслет.

Юрий Грымчак был заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины с 10 марта 2017 по 4 сентября 2019 года. Его уволили уже после задержания.

По версии следствия, Грымчак и сообщник требовали более миллиона долларов за предоставление некоторых услуг. Представитель одной из частных компаний рассказал Грымчаку о проблеме с получением разрешительных документов на строительство в пределах охранной территории Киева. Грымчак заявил, что за $1 млн может решить этот вопрос. Деньги якобы нужны были, чтобы подкупить чиновников в Минкультуры, Минюсте, КГГА и Украинском государственном институте культурного наследия.

Эта же фирма нуждалась в консультации по гражданскому делу о взыскании долга с другого частного предприятия. По версии следствия, Грымчак за $100 тыс. взялся обеспечить принятие необходимого судебного решения.

В ходе переговоров стороны договорились о сумме в $80 тыс. Первую часть денег в размере $50 тыс. Грымчак и его помощник Игорь Овдиенко поделили между собой.

Грымчака и помощника задержали 14 августа 2019 года после получения $480 тыс. ($30 тыс. за решение вопроса с судом и $450 тыс. за разрешительные документы).

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Юрия Грымчака и его помощника.

В июне в Высшем антикоррупционном суде прокурор огласил обвинительный акт по делу Юрия Грымчака.

В июле адвокат экс-заместителя министра сообщил, что ЕСПЧ получил заявление Грымчака по иску против Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирусНардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус
Президент Кыргызстана подал в отставкуПрезидент Кыргызстана подал в отставку
В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателейВ Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковидМинистр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
"Дело Шеремета": Суд продлил арест музыканту Антоненко"Дело Шеремета": Суд продлил арест музыканту Антоненко
Причастных к подкупу избирателей в Одессе арестовали с залогом более 600 тыс. грнПричастных к подкупу избирателей в Одессе арестовали с залогом более 600 тыс. грн
В Польше продлили арест бывшему главе "Укравтодора" Славомиру НовакуВ Польше продлили арест бывшему главе "Укравтодора" Славомиру Новаку
Лукашенко в СИЗО встретился с арестованными оппозиционерамиЛукашенко в СИЗО встретился с арестованными оппозиционерами
Апелляцию на арест Антоненко суд рассмотрит 6 октябряАпелляцию на арест Антоненко суд рассмотрит 6 октября
Одесский суд отправил Стерненко под ночной домашний арест в КиевеОдесский суд отправил Стерненко под ночной домашний арест в Киеве
Суд продлил арест подозреваемого в госизмене генерала Шайтанова до 25 ноябряСуд продлил арест подозреваемого в госизмене генерала Шайтанова до 25 ноября
Мужчину, избившего Балуха, арестовали на два месяцаМужчину, избившего Балуха, арестовали на два месяца
В Беларуси Колесниковой продлили арест до 8 ноябряВ Беларуси Колесниковой продлили арест до 8 ноября
Светлану Алексиевич не арестуют и не выдворят из Беларуси, - ТихановскаяСветлану Алексиевич не арестуют и не выдворят из Беларуси, - Тихановская
Последние новости
Подгружаем последние новости