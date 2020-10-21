Кабмин обновил состав Наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Соответствующее постановление принято на заседании правительства 21 октября.
Кабинет Министров Украины обновил состав Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".
Соответствующее постановление принято на заседании правительства 21 октября, сообщает пресс-служба концерна.
Отмечается, что Кабмин приостановил полномочия Олега Прохоренко, который в прошлом занимал должность топ-менеджера ПАО "Укргаздобыча", и назначил вместо него первого заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерия Иващенко.
Сообщается, что Валерий Иващенко в 2007-2009 годах занимал должность заместителя Министра обороны Украины, а с 2009 по 2010 годы исполнял обязанности министра обороны Украины. В августе 2020 года был назначен первым заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Полковник запаса.
Наблюдательный совет "Укроборонпрома" состоит из пяти членов, три из которых назначаются Президентом Украины, а два - Кабмином.
К полномочиям Наблюдательного совета Концерна относится, в частности, осуществление контроля за выполнением Концерном и его участниками возложенных на них задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.
Напомним, более 60 предприятий государственного концерна "Укроборонпром" в процессе трансформации
планируют реорганизовать в девять холдинговых компаний.