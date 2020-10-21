Кабмин обновил состав Наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 21 октября.

Кабмин обновил состав Наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Фото: Укроборонпром

Кабинет Министров Украины обновил состав Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 21 октября, сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что Кабмин приостановил полномочия Олега Прохоренко, который в прошлом занимал должность топ-менеджера ПАО "Укргаздобыча", и назначил вместо него первого заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерия Иващенко.

Сообщается, что Валерий Иващенко в 2007-2009 годах занимал должность заместителя Министра обороны Украины, а с 2009 по 2010 годы исполнял обязанности министра обороны Украины. В августе 2020 года был назначен первым заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Полковник запаса.

Наблюдательный совет "Укроборонпрома" состоит из пяти членов, три из которых назначаются Президентом Украины, а два - Кабмином.

К полномочиям Наблюдательного совета Концерна относится, в частности, осуществление контроля за выполнением Концерном и его участниками возложенных на них задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.

Напомним, более 60 предприятий государственного концерна "Укроборонпром" в процессе трансформации

планируют реорганизовать в девять холдинговых компаний.

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